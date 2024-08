L’Afrique à l’heure de la Blockchain : que préparent Douala et Dakar après le succès d’Abidjan ?

Douala et Dakar embrassent la blockchain après le triomphe d’Abidjan, préparant le terrain pour de futurs développements technologiques en Afrique.

La révolution numérique frappe à la porte de l’Afrique, et elle s’appelle blockchain. Après le succès retentissant de l’événement Blockchain in Babi à Abidjan, où la Côte d’Ivoire a accueilli son tout premier hackathon dédié à cette technologie émergente, c’est désormais au tour de Douala et de Dakar de prendre le relais. Ces deux villes s’apprêtent à vivre des événements majeurs qui pourraient bien marquer un tournant pour le développement technologique du continent.

Blockchain in Babi : Un tournant pour la Côte d’Ivoire

Les 29 et 30 juin derniers, Abidjan a été le théâtre de la toute première édition de Blockchain in Babi, un événement qui a su attirer près de 100 participants sur place et plus de 50 000 internautes. Organisé par le Blockchain Africa Movement (BAM) en collaboration avec la startup Lideflow, cet événement a mis en lumière l’engouement croissant pour la blockchain et la finance décentralisée en Afrique. Le hackathon, point d’orgue de l’événement, a permis à 12 équipes de développer des solutions innovantes, dont une plateforme de traçabilité du cacao, démontrant ainsi le potentiel de la blockchain pour résoudre des problèmes réels sur le continent.

Douala : prochaine étape, nouveaux défis

Fort du succès de l’édition ivoirienne, le BAM a annoncé la tenue du Blockchain in MBOA à Douala les 23 et 24 août prochains. Cet événement poursuit la mission d’éduquer et de sensibiliser les jeunes africains aux possibilités offertes par la blockchain. Avec le soutien de Tether, les participants auront l’opportunité d’apprendre le langage de programmation Solidity, essentiel pour développer des projets sur cette technologie. Douala, en tant que poumon économique du Cameroun, pourrait bien devenir un pôle d’innovation blockchain, contribuant ainsi à la croissance économique de la région.

Dakar : l’art et la Blockchain main dans la main

Dakar, la capitale sénégalaise, n’est pas en reste. Prévu les 3 et 4 octobre, le Blockchain in DKR promet d’allier technologie et culture, avec notamment le soutien de Kucibok, la première place de marché NFT dédiée à l’art africain. Les participants pourront assister à des conférences et ateliers ainsi qu’à un hackathon dans les locaux de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes. Cet événement s’inscrit dans une démarche de promotion de l’art africain via les nouvelles technologies, ouvrant ainsi des perspectives inédites pour les artistes du continent.