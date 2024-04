Lobito en Angola : réponse américaine au développement de la Chine en Afrique

Nichée sur la côte ouest de l’Angola, la ville de Lobito se trouve aujourd’hui au cœur d’un développement économique et infrastructurel sans précédent. Juillet 2023 a marqué un moment clé de cette transformation avec l’annonce d’un investissement colossal de 350 millions de dollars par les États-Unis dans le corridor ferroviaire de Lobito. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action pour l’Afrique, vise à renforcer les liens commerciaux et économiques en Afrique centrale mais aussi à lutter contre l’influence chinoise.

Fondée en 1905, Lobito a su préserver un riche héritage culturel, témoin de son histoire coloniale et de son architecture moderne. La ville, véritable carrefour de cultures diverses, a façonné une identité unique, reflétée dans sa gastronomie, son art et sa musique. Ce mélange culturel, hérité des nombreuses civilisations qui ont foulé ses terres, continue d’enrichir le quotidien de ses habitants et de ses visiteurs. Mais ce ne sont pas ces racines profondes, son histoire et sa culture qui ont attiré les investissements américains, mais bien sa situation géographique avec son accès à la mer.

Un nouvel élan économique

L’engagement des États-Unis dans le développement du corridor ferroviaire de Lobito promet de révolutionner l’économie locale et régionale. Ce projet ambitieux a pour objectif de moderniser et étendre l’actuel corridor, reliant l’Angola à la République démocratique du Congo (RDC), et à construire une nouvelle ligne de chemin de fer entre Lobito et Luau en RDC. Les bénéfices attendus sont considérables : amélioration de la connectivité, réduction des coûts de transport, création d’emplois et stimulation de l’économie. En mars 2024, les travaux, soutenus par la Société américaine de financement du développement international (DFC), ont débuté.

Parallèlement, le gouvernement angolais a mis en place un plan de développement urbain ambitieux pour Lobito, visant à améliorer les infrastructures et les services publics. Des projets touristiques d’envergure, tels que la construction d’un hôtel de luxe et d’un centre commercial, sont également en cours, témoignant de la volonté de dynamiser le secteur touristique.

Lobito, destination en devenir face à l’influence chinoise

Lobito, avec ses plages idylliques et son carnaval haut en couleurs, s’affirme aussi comme une destination touristique de choix. La modernisation du corridor ferroviaire devrait encore renforcer son attractivité en facilitant l’accès à la ville pour les visiteurs nationaux et internationaux.

L’investissement américain dans le corridor ferroviaire de Lobito ne relève pas uniquement d’une démarche de développement économique régional. Il s’inscrit également dans une stratégie géoéconomique plus large, reflétant la volonté des États-Unis de renforcer leur présence en Afrique face à l’influence grandissante de la Chine sur le continent. En investissant dans des infrastructures clés et en soutenant le développement économique de l’Afrique centrale, les États-Unis cherchent à se positionner comme un partenaire de premier plan, capable d’offrir une alternative aux investissements chinois. Cette démarche est cruciale dans un contexte de concurrence géopolitique accrue, où l’accès aux marchés, aux ressources naturelles et à des positions stratégiques est devenu un enjeu majeur de la lutte d’influence entre les grandes puissances.

L’investissement américain dans le corridor de Lobito est un signal fort de l’engagement international envers le développement africain. Il promet de transformer Lobito en un hub économique majeur. Avec le risque de faire disparaitre son héritage culturel et d’impacter l’environnement.