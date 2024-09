Floby rend hommage au Burkina Faso avec son 7e album

Le « Kirikou d’Afrique » est de retour avec un projet des plus symboliques. À travers son septième album studio intitulé Burkina Faso, Floby célèbre ses 18 ans de carrière tout en rendant hommage à son pays d’origine. Ce nouvel opus, dévoilé le 30 juin 2024, incarne la résilience, l’amour et l’espoir pour un Burkina Faso souvent malmené, mais toujours debout.

À travers des sonorités variées, l’artiste burkinabé invite son public à redécouvrir les valeurs de son pays. Il apporte également une touche personnelle à chaque morceau.

Floby : 18 ans de carrière au service de son pays

Dès la sortie de son premier album Wilgui Mam en 2006, Floby s’est imposé comme l’une des figures incontournables de la scène musicale burkinabé. Ce n’est donc pas un hasard s’il choisit le 30 juin pour lancer son septième projet. Cette date, symbolique de son premier succès, marque une nouvelle étape importante dans sa carrière. Avec 18 ans de carrière derrière lui, Floby avoue lui-même être surpris de son parcours, mais il souligne l’importance du travail, de la régularité, et surtout de son amour pour son pays, qu’il place au cœur de ce nouvel album.

Un hommage à un pays résilient : le message derrière Burkina Faso

Pour Floby, Burkina Faso est bien plus qu’un simple album. Il s’agit d’une ode à un pays souvent dépeint sous des couleurs sombres, mais qui, selon l’artiste, demeure un exemple de résilience. Né en Côte d’Ivoire de parents burkinabés, Floby exprime à travers ses chansons la fierté et la gratitude qu’il éprouve envers son pays d’origine. « Le Burkina Faso va bien », affirme-t-il avec conviction, soulignant la force de caractère de son peuple face aux difficultés socio-politiques.

Des collaborations marquantes et un regard vers l’international

Avec cet album, Floby ne se contente pas de faire un simple retour sur sa carrière. Il cherche aussi à mettre en lumière d’autres talents. La collaboration avec Audrey, jeune chanteuse burkinabé, sur la chanson Au-delà des mots en est un parfait exemple. Floby souhaite que cette étoile montante soit reconnue sur la scène internationale, tout comme lui. Il collabore également avec le rappeur français Method, ouvrant ainsi son projet à un public plus large.

Une sortie symbolique et un retour à l’essentiel

En choisissant de sortir son album sous forme de CD et de clés USB, Floby s’ancre dans une tradition bien burkinabé. Pour lui, il est essentiel que son public, notamment les aînés qui n’ont pas tous accès au digital, puisse conserver un souvenir physique de ses œuvres. Pourtant, cela n’empêche pas Burkina Faso de faire un carton en ligne, avec plus de cinq millions d’écoutes en moins de deux mois. Une véritable réussite pour un artiste africain qui prouve que le format physique et digital peuvent coexister.

Une tournée en préparation : Floby au-delà des frontières

La promotion de l’album Burkina Faso ne fait que commencer. Floby prépare une tournée nationale avant de se produire en Côte d’Ivoire et en France. Le concert phare est prévu pour le 3 mai 2025 au stade municipal de Ouagadougou, une date qui s’annonce mémorable. Avec cette tournée, l’artiste espère non seulement raviver l’intérêt pour la musique burkinabé, mais aussi offrir à son public un moment de partage et d’espoir pour l’avenir.