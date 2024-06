Festival Gnaoua : Essaouira vibre au rythme de la diversité musicale pour ses 25 ans

Ce jeudi 27 juin marque le début tant attendu du festival Gnaoua et Musiques du Monde à Essaouira. Cet événement emblématique, qui célèbre ses 25 ans cette année, attire chaque année des milliers de passionnés de musique et de culture du monde entier. Pendant trois jours, les ruelles de la vieille ville résonneront des sons des guembris et des percussions.

Les organisateurs promettent un festival inoubliable, riche en émotions et en découvertes.

Une parade et un concert d’ouverture hauts en couleurs

L’ouverture de cette édition exceptionnelle sera marquée par une grande parade au cœur de la ville. Cette procession festive et conviviale rassemblera artistes et spectateurs dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Dès la fin de cette parade, le concert d’ouverture prendra place. Il réunira sur scène des musiciens de divers horizons, notamment du Maroc, du Brésil, de la Côte d’Ivoire et d’Espagne.

Le concert d’ouverture de ce soir promet une véritable « explosion de rythmes ». Les genres gnaoua, batucada brésilienne, flamenco espagnol et zaouli ivoirien se mêleront pour offrir une expérience musicale et visuelle exceptionnelle. Cette fusion musicale promet d’être un moment fort du festival pour célébrer la fraternité et la diversité culturelle.

A Lire aussi : L’Association Marocaine de la Musique Andalouse célèbre la richesse du patrimoine musical traditionnel

Des artistes de renom au programme

Le festival accueillera cette année plus de 400 artistes et 53 concerts, dont six fusions inédites. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve des noms prestigieux tels que le bassiste sénégalais Alune Wade, le légendaire trompettiste américain Randy Brecker, et la chanteuse espagnole Buika. Les maîtres gnaoua, ou « maalems », comme Maâlem Hassan Boussou et Maâlem Moulay El Tayeb Dehbi, seront également présents pour partager leur savoir-faire et leur passion pour cette musique ancestrale.

Le Festival Gnaoua : Évolution et Réflexion

Depuis sa création en 1998, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde a su évoluer et se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Cette 25e édition marque le début d’un nouveau chapitre avec des projets ambitieux. Il s’agit entre autres d’un programme de formation en partenariat avec le Berklee College of Music de Boston et de la création d’une chaire dédiée à la culture gnaoua. Ces initiatives visent à préserver et à transmettre ce patrimoine inestimable aux générations futures.

En parallèle des concerts, le festival propose également des moments de réflexion avec la 11e édition du Forum des droits humains. Cette année, le forum abordera des thématiques actuelles autour des relations entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal, pour mettre en lumière l’histoire commune et les enjeux futurs de ces pays. Des personnalités marocaines, espagnoles et portugaises échangeront sur des sujets variés, allant de la mobilité à l’impact du Mondial 2030.

Une cité en fête et un message de paix

Pour les habitants d’Essaouira, le festival est une source de fierté et un moment privilégié pour partager leur culture avec le monde. Adila, un des doyens des musiciens gnaoua, exprime sa joie : « On a un grand festival ici, connu dans tout le Maroc et toute l’Afrique. On est fiers ! ». La co-fondatrice du festival, Neila Tazi, souligne quant à elle l’importance de cet événement pour la promotion de la coexistence et du respect mutuel : « Tous les ans à Essaouira, on sent cette énergie exceptionnelle, qu’il y a une envie de coexistence, de vivre ensemble ».