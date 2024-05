L’Association Marocaine de la Musique Andalouse célèbre la richesse du patrimoine musical traditionnel 

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise une manifestation musico-culturelle exceptionnelle à la scène Sacré-Cœur de Casablanca. Placé sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet événement est soutenu par Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN). Cette célébration le 25 mai prochain mettra en lumière la richesse et la diversité du patrimoine musical traditionnel marocain.

Depuis sa création, l’AMMA œuvre pour la promotion et la préservation du patrimoine musical marocain. Cet engagement se manifeste à travers diverses initiatives culturelles visant à sensibiliser le public à la beauté et à l’importance de la musique traditionnelle. L’événement du 25 mai promet une expérience immersive et captivante, réunissant plusieurs formes d’art musical marocain.

Un plateau artistique prestigieux

La manifestation mettra en avant quatre piliers de l’art musical marocain : le Melhoun, l’art soufi de Hmadcha, l’art folklorique de Aissawa et l’art de Gnaoua. Parmi les artistes invités figurent la célèbre interprète du Melhoun, Majda El Yahyaoui, l’Orchestre Al Assala de Meknès dirigé par Rachid Lahkim et Mohammed Ouarti, la troupe Hmadcha sous la direction d’Anouar Dekkaki, la troupe Aissawa de Meknès et la troupe Gnaoua dirigée par Mohamed Zaidane.

Il faut noter la participation de la Loterie Nationale : « La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain notamment à travers sa participation à la promotion de la culture, » a déclaré un représentant de la SGLN.

Une célébration de la diversité culturelle

Les amateurs de musique auront l’opportunité de découvrir et d’apprécier la richesse et la diversité des traditions musicales marocaines. Les sonorités envoûtantes du Melhoun, portant l’héritage poétique des siècles passés, fusionneront avec les rythmes enivrants de l’Aissawa, les chants mystiques du Hmadcha et les percussions enflammées du Gnaoua. Cet événement promet une célébration unique de la diversité culturelle du Maroc à travers sa musique.

La musique arabo-andalouse, au cœur de cette célébration, trouve ses racines dans l’Espagne médiévale, lorsque les Maures régnaient sur Al-Andalus. Elle est le fruit d’une fusion entre les traditions musicales arabes et les influences ibériques locales, enrichie par des apports berbères, juifs et chrétiens. Après la Reconquista, cette musique a été préservée et développée au Maghreb, notamment au Maroc, où elle a évolué tout en gardant son essence mélodique et poétique. Aujourd’hui, la musique arabo-andalouse est un symbole vivant de la diversité culturelle et de l’héritage historique du Maroc.

Une ode à la diversité et à l’expression artistique

« La musique traditionnelle du Maroc transcende le simple élan mélodique pour devenir une immersion dans les profondeurs de notre patrimoine culturel, une ode à la diversité et à la fécondité de notre expression artistique, » a déclaré Fatima Mabchour, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.

Cet événement à la scène Sacré-Cœur de Casablanca promet d’être une célébration inoubliable de la musique marocaine, unissant passé et présent dans une harmonie culturelle riche et vibrante.