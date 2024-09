Burkina-Chine : vers le renforcement de la coopération dans l’aviation militaire et le contrôle de l’espace aérien

Le Premier ministre burkinabè a visité deux sociétés chinoises spécialisées dans l’aviation militaire et les technologies spatiales. Son but est de renforcer les liens entre son pays et la Chine dans ces secteurs stratégiques.

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Kyélem de Tambèla, a profité de son séjour en Chine dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) pour explorer des domaines clés de la coopération bilatérale, mettant l’accent sur les secteurs de l’aviation militaire et des technologies spatiales. Il a notamment visité Aircas, une entreprise étatique chinoise spécialisée dans la fabrication d’avions de guerre. Cette visite a permis de découvrir les avancées chinoises en matière d’équipements militaires modernes et d’explorer les opportunités de coopération dans ce domaine stratégique pour le Burkina Faso.

Ensuite, la délégation burkinabè s’est rendue à la société China Electronics Technology Group Corporation (CETC), un leader chinois dans le domaine des technologies spatiales, du contrôle de l’espace aérien et de la navigation aérienne. La société CETC est également impliquée dans les innovations en matière de communication numérique, offrant ainsi des perspectives intéressantes pour le développement technologique du Burkina Faso dans le domaine spatial.

À Beijing, le Premier ministre a également rencontré les dirigeants de Huawei, une entreprise qui est déjà active au Burkina Faso à travers divers projets d’infrastructures de communications électroniques. Lors de cette rencontre, Kyélem de Tambèla a exprimé sa satisfaction quant aux contributions de Huawei au développement du Burkina Faso, et a discuté de la manière dont ces projets peuvent encore renforcer les infrastructures numériques du pays.

La Chine, un partenaire privilégié du Burkina Faso

Dans sa déclaration, le Premier ministre a insisté sur la valeur ajoutée de la coopération chinoise, réfutant les critiques antérieures concernant les relations avec la Chine. Selon lui, la Chine offre à l’Afrique des opportunités substantielles qui surpassent celles proposées par les partenaires occidentaux. « Pendant longtemps, il y a eu un battage médiatique tendant à faire croire qu’il n’y a rien à tirer des Chinois. Mais au constat, la Chine offre à l’Afrique beaucoup plus d’opportunités que les Occidentaux », a-t-il affirmé.

L’intérêt du Burkina Faso pour le 9e FOCAC se comprend alors aisément. Apollinaire Kyélem de Tambèla a d’ailleurs conduit la délégation de son pays à cette importante rencontre triennale qui s’est tenue cette fois-ci, du 4 au 6 septembre, à Beijing. Ce forum, placé sous le thème « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », a permis de renforcer les engagements mutuels et de tracer les grandes lignes d’une coopération future entre les deux régions.

Au-delà de la Chine, le Burkina Faso s’est résolument tourné, ces derniers mois, vers la Russie pour le renforcement de la coopération sur plusieurs plans, notamment au point de vue militaire.