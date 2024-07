Fin de la coopération militaire allemande au Niger : un retrait sur fond de tensions

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a acté, ce 16 juillet2024, la fin de la coopération militaire entre son pays et le Niger. Une décision motivée par un manque de « fiabilité » dans les relations avec les autorités en place à Niamey.

L’Allemagne tourne le dos au Niger

Concrètement, une quarantaine de soldats allemands stationnés à Niamey quitteront le pays d’ici fin août 2024. La base de transport aérien de Niamey sera également désinvestie. Cette décision intervient après le retrait des troupes françaises fin 2023 et le départ des Américains prévu d’ici septembre.

Ce retrait s’inscrit dans un contexte de tensions au Sahel. Le Niger est dirigé par une junte militaire, depuis le coup d’État de juillet 2023. Et les relations entre les puissances occidentales et les pays de la région se sont fragilisées. Les désaccords sur les conditions de la présence militaire allemande, notamment l’immunité juridique des soldats, ont précipité la décision de Berlin.

Aide humanitaire allemande maintenue

Malgré ce retrait, l’Allemagne maintiendra son aide humanitaire au Niger, soucieuse de ne pas pénaliser la population civile. La situation au Sahel reste fragile et les besoins humanitaires importants. Le départ des troupes allemandes fragilise davantage la sécurité au Niger et dans l’ensemble du Sahel. La junte militaire au pouvoir devra trouver de nouveaux partenaires pour assurer la sécurité de son pays.

Les populations civiles de la région risquent d’être les premières victimes de cette instabilité. La décision allemande signe un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Surtout que ce retrait intervient l’un des plus importants dans le pays, celui de la France. Flash-back : En juin 2021, le Président français Emmanuel Macron annonce la fin de l’opération Barkhane au Sahel, qui incluait la présence de troupes françaises au Niger.

Menace djihadiste accrue après le retrait français

Ce retrait s’inscrivait dans une stratégie plus large de réduction de l’implication militaire française en Afrique. Le 1er décembre 2023, les Présidents français et nigérien signent un accord de partenariat et de coopération de défense. Cet accord définissait les conditions du retrait des troupes françaises, qui devait s’échelonner sur plusieurs mois. Le 5 octobre 2023, c’est le début du retrait officiel des troupes françaises du Niger. Ce retrait concernait environ 2 000 soldats.

Le 20 octobre 2023, c’est la fin du retrait des troupes françaises du Niger. Les derniers soldats français ont quitté la base aérienne de Niamey, marquant la fin de l’opération française au Niger. Le retrait français a laissé un vide sécuritaire important au Niger, qui est confronté à une menace djihadiste croissante. Les autorités nigériennes ont dû intensifier leurs efforts pour assurer la sécurité du pays.