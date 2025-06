Bilan positif pour les Journées Internationales des Communes (JEICOM25) au Cameroun

Ouvertes le 2 juin 20025 à Yaoundé par Chief Dr joseph Dion Ngute, Premier ministre, Chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République Paul Biya, la troisième édition des JEICOM25 a pris fin le mercredi 4 juin 2025 au Palais des congrès de Yaoundé. La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre de la Décentralisation et du développement local Georges Elanga Obam, représentant le Premier ministre Chef du gouvernement, aux côtés de Augustin Tamba, président des communes et villes unis du Cameroun (CVUC), de madame Fatiha El Moudni Maire de Rabat au Maroc, du directeur du FEICOM Philippe Camille AKOA, des chefs d’entreprises venus nombreux, des représentants diplomatiques, des investisseurs, des membres du gouvernement mais surtout des élus locaux organisateurs des JEICOM, que sont les Maires.

Co-organisées par les communes et villes unies du Cameroun(CVUC) et le fond d’équipements intercommunal(FEICOM) les assises tenues au Palais des congrès ont permis pendant trois jours de dégager des solutions concrètes pour la maturation des projets et la transformation des communes en pôles de croissance.

Les JEICOM25 et la transformation des Communes en pôles de croissance

Sous le thème « commune de production : vers la maturation et la concrétisation des projets », la troisième édition des JEICOM25 a permis à certaines communes de concrétiser leurs projets.

L’ouverture des communes camerounaises aux multiples opportunités offertes par la coopération décentralisée fut l’objectif premier des CVUC, organisateur de l’évènement. À ce titre 17 délégations étrangères venues de plusieurs continents et notamment d’Afrique y ont pris part, avec un pays mis à l’honneur : le Royaume du Maroc. Le Ministre de la Décentralisation et du développement local, dans son discours de clôture, a encouragé et exhorté les communes à transformer en actes concrets au bénéfice des populations, les engagements pris dans le cadre de ces rencontres d’échange, de découverte et de partage.

Au terme des 28 sessions, ministérielles, plénières, spéciales et de rencontres en B2B, plus d’une vingtaine de conventions ont été signées avec des banques et communes étrangères à l’instar du FEICOM avec ICLEI Africa et pour la mise en place de la plateforme « finance your cities », qui d’après les experts aura un impact rapide sur le développement des communes, la disponibilité des lignes de crédits et l’accompagnement des Femmes maires dans leurs projets. Le Royaume du Maroc, pays d’honneur lors de ces journées économiques internationales des communes, a, quant à lui, mis a disposition un don non remboursable d’un milliard de francs CFA, octroyés à 5 communes qui seront sélectionnées par les soins de la CVUC et du FEICOM pour la réalisation de leurs projets d’autonomisation.

Des awards pour les participants

Pour récompenser les participants, soit près de 150 stands, 30 entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire, l’énergie renouvelable, qui attirèrent plus de 10000 visiteurs, une cérémonie d’Awards a été organisée, où l’on a vu le prix du meilleur stand général remporté par le Royaume du Maroc, le stand de la meilleure commune décerné à la commune de Doumaitang du département du Haut Nyong, région de l’Est, le meilleur stand régional décerné au bureau CVUC de la région de l’est. Des prix spéciaux ont été attribués aux meilleurs stands catégories « institutions », remportés par le Feicom et le prix spécial pour l’organisation du JEICOM25 décerné à Son Excellence Paul Biya, Président de la république du Cameroun, prix reçu en son nom par le Ministre de la Décentralisation et du développement local, représentant le Premier ministre, Président du Conseil national de la décentralisation. Un prix spécial a également aussi été attribué au Roi du Maroc et un prix à titre posthume au maire de la commune de Belo, décédé.

A l’issue de ces journées économiques internationales des communs rendues à leur troisième édition, on peut retenir l’engagement des maires du Cameroun à participer avec vigueur et sans réserve au développement, au côté desquels des partenaires sûrs s’engagent pour les accompagner, de même que l’on retient aussi les recommandations faites par la hiérarchie ministérielle qui a appelé les élus locaux à respecter leurs engagements tant vis-à-vis de leurs électeurs que vis-à-vis du Cameroun.