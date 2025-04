Importante mission à Rabat pour les Communes et Villes Unies du Cameroun et la CVUC Foundation

Une délégation des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), composée de son Président national, M. Augustin TAMBA, Maire de Yaoundé 7, du Trésorier national, M. Gregory MEWANU NTEMOYOK, Maire de la Ville de Kumba, du Maire d’Evodoula, M. Armand ONGOLO ELOUNDOU, du Maire de Banka, M. Joseph Clovis NGUESSIEUK, du Directeur général de la CVUC Foundation, Dr Loïc NICOLAS, du Chef d’unité coopération internationale des CVUC et de la Chargée de mission auprès du cabinet du Président national, s’est rendue au Maroc pour une mission de quatre jours afin de renforcer et de concrétiser le partenariat maroco-camerounais.

Durant quatre jours intenses au Maroc, entre Rabat et Casablanca, la mission des CVUC a permis de conduire des rencontres et des discussions riches de perspectives avec des acteursde haut niveau. Il s’agissait de présenter les opportunités du Cameroun et de ses territoires, de préparer la signature de futurs partenariats, de concrétiser des projets, et de mobiliser massivement autour des prochaines Journées économiques internationales des Communes, les JEICOM25, qui se tiendront au Palais des Congrès de Yaoundé du 2 au 4 juin 2025.

Une mission riche en rencontres et en visibilité

La mission à Rabat a permis à la délégation de multiplier les contacts avec des partenaires de qualité dans des domaines inscrits au cœur des objectifs des Communes et Villes Unies du Cameroun. Ainsi, plusieurs échanges ont porté sur les défis majeurs liés à la gestion de l’eau, aux soins de santé et aux investissement dans ce domaine, à la formation professionnelle, au renforcement du tissu industriel, et au soutien à apporter aux TPE-PME/PMI.

À cet égard, des rencontres ont eu lieu avec Son Excellence M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, avec Mme IRAQUI HOUSSAÏNI, Présidente de Locamed et Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc pour la région de Rabat-Salé-Kénitra (CGEM), avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et ses conseillers économiques, avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, dont l’action remarquable est à saluer, ainsi qu’avec la dynamique équipe de l’Institut Amadeus, qui coordonne à Tanger, depuis plus de 16 ans, le Forum MEDays.

La diplomatie des territoires était également à l’honneur de la mission menée à Rabat, où un passage à l’Ambassade du Cameroun au Maroc a permis d’évoquer l’apport de la diaspora et l’accompagnement des collectivités locales dans la transformation socioéconomique des territoires camerounais. De même, des échanges fructueux ont été engagés en faveur de la coopération décentralisée, de l’environnement, de l’urbanisme, de la propreté des villes et de la protection de l’écosystème, tant à l’occasion d’une audience accordée par Son Excellence M. Abdelwahab EL JABRI, Gouverneur chargé du pôle Coopération et Documentation à la Direction générale des Collectivités Territoriales (DGCT), qu’avec Mme Fatiha EL MOUDNI, Maire de Rabat. Le volet de la mission dans la capitale marocaine s’est clôturé par la rencontre de nombreux acteurs du monde économique, en vue des JEICOM25.

Une fois à Casablanca, la délégation des CVUC et le Directeur général de la CVUC Foundation ont poursuivi leurs rencontres stratégiques afin de bâtir des partenariats solides dans des secteurs cruciaux pour le développement du Cameroun dans la diversité de ses territoires. Sous l’impulsion du Président national des CVUC, M. Augustin TAMBA, Maire de Yaoundé 7, ces rencontres ont conduit la délégation à échanger avec l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), avec la Maire de Casablanca, Mme Nabila RMILI, ainsi qu’avec Casablanca Finance City.

La délégation s’est aussi rendue à la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé, où une rencontre avec les autorités de cette fondation, couplée à une visite de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, a permis d’avoir un aperçu concret des possibilités de collaboration en matière de santé et de formation aux métiers du soin. Ces échanges se sont refermés par une audience accordée par Son Excellence M. Abdellatif MAÂZOUZ, Président du Conseil régional de Casablanca-Settat, lors de laquelle le Maroc a officiellement été désigné pays à l’honneur des JEICOM25.

Parce qu’elle tient une place de choix dans l’organisation et la couverture de la troisième édition des Journées économiques internationales des Communes, la communauté médiatique n’a pas été mise de côté lors de la mission marocaine des CVUC. C’est pourquoi, représentant le Président national de la faîtière, M. Augustin TAMBA, le Dr Loïc NICOLAS, Directeur général de la CVUC FOUNDATION, s’est entretenu avec Mme Souad MEKKAOUI, cofondatrice et Directrice de la rédaction de Maroc Diplomatique.

Au cœur des discussions : la présentation de l’initiative des JEICOM25 afin de susciter l’intérêt du média pour une couverture active de l’événement, la valorisation des collectivités locales camerounaises et de leurs potentialités, ainsi que la mise en visibilité des opportunités de partenariat bilatéral entre le Maroc et le Cameroun.

La CVUC FOUNDATION et sa démarche de séduction au Maroc

Durant cette mission de quatre jours conduite par les CVUC au Maroc, la CVUC FOUNDATION s’est tout particulièrement fait remarquer et apprécier, grâce aux interventions constructives et aux gestes stratégiques posés par son Directeur général, le Dr Loïc NICOLAS.

Des contacts forts ont été noués avec plusieurs entités marocaines prêtes à s’engager dans le partage d’expérience et l’accompagnement de projets à fort impact dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social et de l’environnement. Lors de ces rencontres, le Dr Loïc NICOLAS a résolument mis l’accent sur les besoins spécifiques des populations vulnérables, lesquelles sont, faut-il le rappeler, au cœur des missions de la CVUC FOUNDATION, structure d’accompagnement technique et de coordination humanitaire pour les territoires camerounais.

Il convient de souligner qu’une importante mission marocaine est attendue au Cameroun pour les prochaines Journées économiques internationales des Communes (JEICOM25). Plusieurs partenaires, tels que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé, la Mairie de Rabat, le Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), ont proposé à la CVUC FOUNDATION de nombreuses pistes de travail qui devraient trouver leur aboutissement ou leur concrétisation durant l’événement d’envergure organisé en juin prochain à Yaoundé.

De cette mission au Maroc, on retiendra un accueil chaleureux, une écoute sincère et une volonté affirmée de travailler ensemble pour une prospérité partagée dans une dynamique gagnant-gagnant. Il s’agit là de signaux encourageants pour la coopération maroco-camerounaise, qui font écho à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un partenariat Sud-Sud fort, humain et solidaire. Partenariat qui dessine de belles synergies et des perspectives favorables pour l’ensemble du continent.

par notre reporter Franck Biyidi