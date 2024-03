Lalla Asmae et Dominique Ouattara au chevet des enfants d’Afrique

La Princesse Lalla Asmae du Maroc et Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire, ont lancé, ce mercredi 6 mars, un programme pour la santé auditive des nouveau-nés.

La Princesse Lalla Asmae, sœur du roi Mohammed VI, et Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, ont marqué un moment historique en lançant le programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, au Maroc. Ce programme ambitieux vise à améliorer la vie des nouveau-nés en Afrique en s’attaquant à la surdité, un problème de santé publique souvent négligé.

Signature de trois conventions

Lors de la cérémonie, la Princesse Lalla Asmae et Dominique Ouattara ont rendu visite aux enfants africains qui ont subi des interventions chirurgicales, la veille. À leur arrivée, la princesse Lalla Asmae et Dominique Ouattara ont été accueillies par de nombreuses personnalités, dont le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, et plusieurs ambassadeurs des pays africains.

Les deux persponnalités ont également assisté à un cours d’orthophonie et à une démonstration de dissection pour les médecins ORL africains. L’occasion pour la Fondation Lalla Asmae de signer trois conventions importantes avec ses partenaires. Notamment Royal Air Maroc, Bank of Africa et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé. Ces collaborations visent à renforcer les efforts du programme et à garantir son succès.

Un engagement fort pour les enfants

Les objectifs du programme sont multiples, puisqu’ils vont du diagnostic précoce des troubles auditifs chez les nouveau-nés aux échanges d’expertises entre les médecins marocains et leurs confrères africains. En passant par la prise en charge pour retrouver l’ouïe, notamment grâce aux implants cochléaires et à l’accompagnement orthophonique.

Le lancement de ce programme souligne l’engagement constant de la princesse Lalla Asmae envers la santé et le bien-être des enfants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité. Cette initiative prometteuse permettra d’améliorer la vie de nombreux enfants en Afrique et de leur donner la chance d’un avenir meilleur.