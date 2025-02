Maroc : Mohammed VI attendu à Casablanca, dans quel état de santé ?

Le roi Mohammed VI, après une longue période d’absence, est attendu à Casablanca pour une visite royale qui suscite une grande mobilisation dans la capitale économique du royaume. La ville se prépare activement à l’arrivée du souverain, avec des mesures de sécurité renforcées et un nettoyage minutieux des rues, notamment celles qui relient Rabat à Casablanca. Cette visite s’effectue dans un contexte assez particulier avec la santé du roi au centre de toutes les préoccupations.

Le centre-ville de Casablanca sous haute surveillance

Depuis le samedi précédent, les autorités locales de Casablanca ont déployé des équipes de sécurité dans les principales artères de la ville, particulièrement dans les zones susceptibles d’être empruntées par le roi. Ces mesures visent à assurer que les déplacements du souverain se dérouleront dans un cadre serein et ordonné. Le centre-ville de Casablanca est également sous haute surveillance, renforçant ainsi les dispositifs déjà en place pour accueillir dignement le roi.

La visite du roi Mohammed VI à Casablanca marque son retour officiel après plusieurs semaines passées aux Émirats arabes unis pour des raisons privées. Ce retour coïncide avec une étape importante de son rétablissement, car le souverain a récemment suivi un programme de rééducation fonctionnelle après avoir subi une opération chirurgicale à l’épaule gauche. L’intervention, qui s’est déroulée avec succès, avait nécessité un temps de convalescence, mais selon les informations disponibles, le roi serait désormais en bonne forme.

Rumeurs sur l’état de santé de Mohammed VI qui serait atteint de sarcoïdose

Cependant, des rumeurs concernant l’état de santé du roi Mohammed VI circulent, notamment concernant une éventuelle maladie sous-jacente. Certaines sources évoquent la sarcoïdose, une pathologie inflammatoire rare qui touche principalement les poumons et les ganglions lymphatiques. La sarcoïdose peut provoquer des symptômes variés, allant de la fatigue à des douleurs thoraciques, en passant par des difficultés respiratoires. Bien que les autorités marocaines n’aient pas confirmé cette hypothèse, l’état de santé du roi reste un sujet de préoccupation pour de nombreux citoyens marocains, qui suivent de près l’évolution de sa condition.

Il est important de noter que, malgré les spéculations, les informations officielles concernant la santé du roi sont restées rares et limitées. Cela a alimenté une certaine inquiétude parmi la population, qui attend des clarifications sur la situation. Les médecins et les spécialistes marocains n’ont pas émis de commentaires sur la nature exacte de la maladie, mais la question de la sarcoïdose reste un sujet de discussion dans divers cercles informés.

La santé du roi et sa reprise en main des affaires du pays observées de près

Dans ce contexte, la visite à Casablanca prendra une dimension symbolique. Non seulement en raison de l’importance économique et politique de la ville, mais aussi du fait qu’elle représente un retour marquant pour le roi, après une longue période d’isolement. Alors que la capitale économique s’apprête à l’accueillir, les habitants de Casablanca et du Maroc dans son ensemble espèrent des nouvelles rassurantes sur la santé du souverain. Cette visite s’inscrit dans un cadre particulier, où la santé du roi et sa reprise en main des affaires du pays seront observées de près par les Marocains du royaume chérifien et de la diaspora.

La santé du roi Mohammed VI a été un sujet de grande préoccupation ces dernières années, particulièrement après son divorce avec Lalla Salma, son épouse de longue date. Cette séparation, survenue en 2018, a été un événement qui a marqué la vie privée du souverain, et certains observateurs estiment que cet événement pourrait avoir eu un impact sur son bien-être physique et mental. Après cette rupture, plusieurs sources ont rapporté une certaine détérioration de sa santé, ce qui a conduit à des spéculations sur son état général. En effet, les médecins de la cour royale, tout en maintenant une certaine discrétion, ont renforcé les soins médicaux dispensés au roi.

Mohammed VI et sa posture plus réservée et moins apparente

Il est possible que les tensions et le stress liés à cette rupture personnelle aient exacerbé certaines de ses fragilités préexistantes. Bien que l’état de santé du roi n’ait jamais été officiellement détaillé, les rumeurs ont évoqué une baisse de sa forme physique, notamment en raison de l’apparition de symptômes liés à des pathologies respiratoires et articulaires. Ces affections, qui peuvent être influencées par le stress et la pression psychologique, ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles le souverain pourrait être affecté par des problèmes de santé chroniques, au-delà de la chirurgie de l’épaule subie récemment. Sa perte de poids importante alimentant les inquiétudes.

Le divorce avec Lalla Salma a eu des répercussions visibles sur la vie publique du roi. Après cette séparation, Mohammed VI a adopté une posture plus réservée et moins apparente sur la scène internationale et nationale, laissant davantage de place à son fils héritier, le Prince Mouley Hassan, ce qui a renforcé les interrogations sur sa santé.

Les déplacements à l’étranger, notamment ses séjours aux Émirats arabes unis, ont alors été interprétés comme des moments de récupération et de réadaptation. Le fait que le roi ait passé plusieurs semaines dans ce pays a alimenté des spéculations selon lesquelles il cherchait des soins médicaux spécialisés, bien que cela n’ait jamais été confirmé par les autorités officielles.