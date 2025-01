Le Prince Moulay Hassan bouscule le protocole royal

Dans la longue histoire du Maroc, le baisemain, ou « taqbil » en arabe, s’inscrit comme un rituel ancestral dont les origines remontent aux dynasties médiévales. Cette pratique, héritée des cours orientales et berbères, a traversé les siècles pour devenir l’un des piliers du protocole royal marocain. Aujourd’hui, ce geste millénaire se trouve bousculé par l’attitude du prince héritier Moulay Hassan, qui, à 21 ans, esquive systématiquement cette marque traditionnelle d’allégeance.

Le baisemain s’est institutionnalisé sous la dynastie alaouite, au pouvoir depuis le XVIIe siècle. Initialement réservé aux cérémonies de la « bay’a » (serment d’allégeance), il s’est progressivement étendu aux audiences royales quotidiennes. Sous le règne de Hassan II (1961-1999), ce rituel atteignit son apogée protocolaire, devenant un symbole fort de la sacralité monarchique et de la relation particulière entre le souverain et ses sujets.

Dès ses premières apparitions officielles à l’âge de 12 ans, le prince Moulay Hassan a marqué une rupture claire avec cette tradition séculaire. Les images largement diffusées le montrent évitant habilement les tentatives de baisemain, privilégiant systématiquement la poignée de main occidentale.

Cette attitude, loin d’être anodine dans un pays où le protocole royal reste extrêmement codifié, suggère une volonté de modernisation qui va au-delà du simple geste.

La position du prince s’inscrit dans une lignée familiale aux attitudes variées face à cette tradition. Son arrière-grand-père, Mohammed V (1927-1961), tout en maintenant le baisemain, avait déjà introduit des alternatives plus modernes. Hassan II en avait fait un élément central du protocole, tandis que Mohammed VI, bien qu’acceptant cette pratique, a commencé à en assouplir les codes.

Prince Moulay Hassan of Morocco is extremely against the tradition of kissing hands and avoids this moment in every possible way. pic.twitter.com/94RdM2g4KR

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 4, 2025