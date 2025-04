Prélancement à Yaoundé des Journées Economiques Internationales des Communes 2025

Ce 28 Mars 2025 avait été choisi pour le pré-lancement des JEICOM25 qui se tiendront du 02 au 04 juin 2015 au palais des congrès de Yaoundé. Une Garden party a été organisée pour l’occasion par Augustin TAMBA, Président national des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et Maire de Yaoundé 7, à son domicile sis à Minkoameyos, Garden party à laquelle étaient conviés des partenaires clés, des médias, mais aussi des acteurs de la décentralisation et du développement local.

Reportage in situ par Franck Biyidi

Les JEICOM, un droit acquis dans la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées

Depuis 2021, les Journées Économiques Internationales des Communes (JEICOM) font partie des évènements-clés des Camerounais et de leurs partenaires internationaux. Les maires, qui en sont les bénéficiaires, les organisateurs et surtout les acteurs principaux de ces journées, en droite ligne avec la loi 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, profitent de ce moment pour présenter aux acteurs politiques, économiques et sociaux, des projets pour le développement de leurs territoires, afin de contribuer à la relance économique nationale. Ce que le président des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), Augustin Tamba, exprime encore mieux en ces termes : « sans prétention je peux vous le dire, ce que nous faisons va considérablement changer le visage économique du Cameroun ». Les CVUC, en s’alignant à la volonté du président de la République du Cameroun, sont décidées à être des pourvoyeurs d’emplois et de richesses pour une amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs administrés.

Les JEICOM : déjà deux éditions concluantes.

Organisée au palais des sports de Yaoundé du 03 au 05 décembre 2021, la première édition des JEICOM s’était attelée à la formation des élus locaux, afin que ces derniers réalisent l’impact et l’apport de ce projet pour leur permettre de valoriser le potentiel économique de leurs territoires. Cette édition avait eu pour finalité la production de profils monographiques des communes, présentant les territoires camerounais dans leur diversité.

Après la première édition qui se voulait pédagogique, la seconde s’est déroulée du 1er au 03 juin 2023 au Palais des congrès de Yaoundé, où les CVUC sont montées d’un cran, avec la mobilisation des acteurs et l’identification des niches de financement susceptibles de soutenir la concrétisation des projets dans leurs communes. La résultante de cette avancée a été l’organisation d’une conférence des bailleurs, courue par plusieurs partenaires clés des CVUC.

Les journées économiques internationales des communes, Acte 3

Après les deux éditions de 2021 et 2023, les Communes et Villes Unies du Cameroun, avec les JEICOM25, du 2 au 4 juin 2025, se veulent pragmatiques et plus concrètes : c’est l’une des raisons pour lesquelles Augustin TAMBA, président national des CVUC, ce 28 Mars 2025 s’adressant à ses convives déclarait: « Lors des Jeicom25, il sera plus question d’actes que de paroles ». La volonté des maires, lors de ces trois jours de promotion territoriale, est de concrétiser des partenariats dans les secteurs porteurs de l’économie camerounaise, qui renforcera leur contribution à l’émergence du Cameroun, voulue par le Chef de l’État camerounais Paul Biya.

En accord avec la politique de développement engagée par le gouvernement camerounais, les CVUC se sont engagées à valoriser le potentiel économique de leurs territoires et de participer concrètement au développement du Cameroun. Et les paroles de clôture du Président national des CVUC, Augustin TAMBA, montrent à suffisance cet engagement pris pour leurs administrés : « la commune est la plus petite entité représentative de l’Etat, et elle peut changer le visage du Cameroun ».

Reportage in situ par Franck Biyidi