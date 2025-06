Coup d’envoi à Yaoundé des Journées Economiques Internationales des Communes (JEICOM25)

C’est au Palais des Congrès de Yaoundé que le lundi 02 juin 2025 se sont ouvertes pour leur troisième édition, les Journées Économiques Internationales des communes du Cameroun (JEICOM 25) sous le très haut patronage du Président de la République Son Excellence Paul Biya, représenté personnellement par le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Chief Dr Joseph DION NGUTE, en présence de nombreux membres du gouvernement, de représentants diplomatiques, de membres du Parlement, du Maire de la ville de Yaoundé, de plusieurs Chefs traditionnels, mais aussi de Chefs d’entreprises, de partenaires techniques, des représentants du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) mais aussi et surtout des Maires, membres des Communes et Villes Unies du Cameroun, initiateurs de ces Journées.

JEICOM25 présentation et objectifs

Placées sous le signe de la concrétisation des partenariats et l’implémentation des projets communaux, les JEICOM25 s’inscrivent dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation et de subsidiarité prônées par le gouvernement camerounais.

Les JEICOM25, pour cette 3e édition, ont pour objectif général de capitaliser les acquis des deux éditions précédentes, à travers la concrétisation de multiples projets économiques dans les territoires : cela passera par la signature d’accords de financement de projets matures, présentés par les communes, comme par la promotion de la coopération humanitaire au profit des communautés vulnérables, grâce à la CVUC-FOUNDATION, comme par l’implication de la diaspora dans les projets des communes, et par la promotion de la résilience climatique auprès des communes.

Une cérémonie d’ouverture solennelle… et riche en éclaircissements

Après le mot de bienvenue du super Maire de Yaoundé Luc MESSI ATANGANA, le Président national des communes et villes unies du Cameroun (CVUC), maire de Yaoundé 7, Augustin TAMBA, a pris la parole pour faire un état des lieux des éditions des JEICOM 21 et JEICOM 23, qui vont permettre d’être pragmatiques et directs en cette nouvelle édition, moment où les communes devront concrétiser des partenariats, tout en implémentant les différents projets de leurs territoires.

Parmi les concrétisations qui commencent à porter leurs fruits, l’élévation du Maroc en pays invité d’honneur, renforçant ainsi la politique de relations et d’échanges Sud-Sud menée par le Roi du Maroc Mohammed VI : la large délégation marocaine aux JEICOM25 n’est pas venue les mains vides, et de multiples Fonds de coopération serviront aux communes camerounaises, comme l’a signalé le Président national des CVUC. La présence des autres délégations a aussi été fortement saluée avec une mention spéciale aux pays de l’Union Européenne dont le représentant Jean-Marc Châtaigner a rappelé le rôle et l’implication de l’UE dans les projets de développement et de décentralisation de l’Afrique en général et du Cameroun en particulier.

La France, partenaire stratégique du Cameroun a vu son ambassadeur Thierry Marchand noter l’accompagnement de la France auprès du Cameroun, au niveau des collectivités territoriales et de la coopération décentralisée, raison pour laquelle le président du MEDEF, groupement du patronat français, a fait le déplacement, comme l’association des élus en France d’origine camerounaise (EFRACAM) dont la Cheffe de délégation n’était autre que la vice présidente. Présentes aussi l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Turquie, mais aussi les banques nationales et internationales à l’instar d’Afriland first bank, de la BAD et la BADC, toutes saluées aussi au regard de leur implication dans le processus engagé par les CVUC.

Le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) co-organisateur des JEICOM25, a par la voix de son directeur général Philippe Camille AKOA imposé sa forte implication en ce jour d’ouverture, mentionnant le fait que depuis la création de la structure en 2006, 5375 projets de développement ont déjà vu le jour et ont déjà été développé dans les territoires, mais aussi que mille trois cent vingt quatre milliards quatre cent dix neuf millions de FCFA ont déjà été reversés auprès des 374 communes que compte le Cameroun, afin de mettre en œuvre le processus de développement, de construction et d’émergence, au niveau des collectivités.

Toutes ces interventions se rejoignaient en un message unique et clair, à la communauté nationale et internationale : l’objectif prioritaire de l’émergence du Cameroun passera par la voie des communes.

Les JEICOM25 un projet ancré dans l’agenda gouvernemental de développement des collectivités territoriales décentralisées

Prenant la parole à la tribune d’ouverture, le représentant personnel du Président de la République du Cameroun Paul Biya, n’était autre que le Premier Ministre Chef du gouvernement, Chief Dr Joseph DION NGUTE, qui a rappelé et martelé que la dynamique de la décentralisation est en marche, avec la promulgation de nouvelles lois, octroyant compétences et pouvoirs aux communes, afin de faire aboutir les projets de développement au niveau local.

Le Premier Ministre a donc ainsi appelé les maires à renforcer leur implication dans la bonne tenue des Journées Économiques Internationales des Communes, en faisant la promotion des projets communaux, en identifiant clairement les champs d’opportunités, par un ciblage parfait des partenaires potentiels, afin de bien implémenter la diplomatie économique territoriale. Et pour celles des communes ayant des projets en cours de réalisation, il les exhorta à les concrétiser, en capitalisant l’apport des délégations étrangères venues de part et d’autre du globe, pour une aventure collective tournée vers le développement des collectivités territoriales et décentralisées.

En sa qualité de président du Conseil National de Décentralisation, le Premier Ministre Chief Dr Joseph DION NGUTE a assuré qu’un suivi effectif serait assuré, pour l’accompagnement des Communes vers une mise en place de la décentralisation, telle que voulue et souhaitée par le Président de la République Paul Biya.

« Le pragmatisme et le réalisme » devront donc être les maîtres mots de cette édition des JEICOM25 a conclu le représentant personnel du Chef de l’Etat, allant dans le sens des attentes des organisateurs de cette manifestation unique en son genre.