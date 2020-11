Le Maire Augustin Tamba est le nouveau président national des Communes et villes unies du Cameroun

Augustin Tamba, Maire de la Commune de Yaoundé 7, est le nouveau de président national des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), pour un mandat de 5 ans. Il a été plébiscité par ses compères, au cours de la 5ème assemblée générale élective tenue au Palais des Congrès de Yaoundé, du 3 au 4 novembre 2020. Il a obtenu 198 voix contre 165 pour Abbo Aboubakar, maire de Belel, dans l’Adamaoua.

« Brièvement nous avons un message de rassemblement. Ce n’est pas la victoire de Monsieur Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7 et son équipe. C’est la victoire des CVUC parce que c’est la première fois qu’on met en place des mécanismes démocratiques de désignation des bureaux des CVUC », a déclaré Augustin Tamba, au terme de ce processus électoral.

« Je souhaite dire que j’ai beaucoup de considération pour l’équipe qui était en face, qui est pleine de valeur, d’ailleurs, je dois rencontrer Monsieur Abbo qui est un homme de qualités, pour que nous puissions discuter de la manière de conduire ensemble notre regroupement, pour assembler la grande famille », a-t-il poursuivi.

Augustin Tamba succède ainsi à l’ancien maire de Yaoundé 1, Émile Andze Andze, qui était en fonction depuis 2003. Pour sa victoire, le maire de l’arrondissement de Yaoundé 7 a coalisé Anthony Dighambong, maire de la commune de Wum, dans la région du Nord-Ouest.

Il faut signaler que les CVUC (Communes et villes unies du Cameroun) sont un réseau de 374 communes et communautés urbaines représentant 20 millions d’habitants. À ce titre, elle formule des plaidoyers et fait du lobbying auprès des pouvoirs publics pour la prise en compte des intérêts des collectivités territoriales décentralisées dans la prise de décision et contribution à la production législative et réglementaire du processus de décentralisation.