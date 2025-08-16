Élection présidentielle Cameroun 2025 : Cavayé Yeguié Djibril mobilise le Grand Nord pour Paul Biya

À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, le président de l’Assemblée nationale camerounaise organise une stratégie de mobilisation massive dans les régions septentrionales pour assurer une victoire écrasante au candidat Paul Biya. Trois grands rassemblements sont programmés dans les villes stratégiques du Grand Nord.

Ce 15 août 2025, l’Honorable Cavayé Yéguié Djibril, président de l’assemblée nationale à 85 ans, a réuni dans son bureau à l’Assemblée nationale camerounaise l’ensemble des chefs de délégations permanentes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et des partis alliés du Grand Nord afin de planifier une mobilisation sans précédent en faveur du président sortant Paul Biya.

À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, le président de l’Assemblée nationale a appelé à une mobilisation dans le Grand Nord. En effet, trois grandes rencontres sont annoncées dans des villes stratégiques de cette grande région : Maroua, Ngaoundéré et Garoua, afin de donner une victoire écrasante au candidat du RDPC Paul Biya, candidat à sa propre succession pour la huitième fois au sommet de l’État.

Une stratégie de mobilisation ciblée sur les bastions du RDPC

Lors de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale n’a cessé d’insister sur l’importance stratégique de la région septentrionale lors de cette élection décisive. « Lesdits rassemblements doivent être à la mesure du soutien que chacune de nos formations entend apporter à notre candidat commun, Paul Biya », a-t-il rappelé.

Les trois dates retenues pour ces rassemblements sont le 13 septembre à Maroua, le 18 septembre à Ngaoundéré et le 20 septembre à Garoua. Ces meetings serviront à galvaniser les militants et structurer la campagne dans le Grand Nord avec un seul objectif : celui du vote massif et unanime en faveur du candidat Paul Biya.

Il est important de rappeler que les victoires du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais sont souvent dues aux votes du Grand Nord, région à la population plus élevée que dans les autres zones et traditionnellement fidèle à ce parti. Cette fidélité s’explique en partie par l’héritage d’Ahmadou Ahidjo, premier président camerounais originaire de cette partie du Cameroun, dont les populations ont juré fidélité au président de la République sortant Paul Biya.

D’ailleurs, lors de la dernière élection présidentielle en 2018, Paul Biya n’avait animé qu’un seul meeting, et c’était dans la ville de Maroua. Aujourd’hui agé de 93 ans, les Camerounais se demandent si cle Président pourra animer un meeting pour ce scrutin décisif, mais aussi si la démission de Bello Bouba Maïgari et d’Issa Tchiroma Bakary doit être perçue comme une scission du Grand Nord avec le parti RDPC.