Fin abrupte pour un duel XXL : le combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall s’achève sans vainqueur

Un choc aussi intense qu’éphémère. Le combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall, censé couronner le meilleur poids lourd actuel de l’UFC, a tourné court à Abu Dhabi. Un geste involontaire du Français, un œil touché, et tout s’est figé : l’arbitre a décrété un « No Contest », laissant la ceinture entre les mains du champion britannique. Un dénouement frustrant pour les fans comme pour les deux combattants, et qui relance déjà les spéculations autour d’une revanche inévitable.

Le choc tant espéré entre Ciryl Gane et Tom Aspinall, pour la ceinture des lourds de l’UFC au 321, s’est soldé ce week-end à Abu Dhabi par un résultat inattendu : pas de vainqueur. Le combat, qui aurait pu marquer un tournant historique, a été interrompu à la fin du premier round après un double coup de doigt en plein visage. L’arbitre a considéré que l’accrochage était accidentel, arrêtant le match à 4 min 35s, ce qui entraîne un « No Contest » et permet à Aspinall de conserver sa ceinture.

Comment le duel a basculé

Dès les premières minutes, Gane semblait bien entré dans l’affrontement. Le Français, réputé pour sa mobilité et son jab précis, dominait les premiers échanges, infligeant même un saignement au champion anglais. Mais sur un coup au corps, une main ouverte de Gane est venue heurter l’œil d’Aspinall, provoquant immédiatement le signal d’alerte. Aspinall a indiqué qu’il ne voyait plus de son œil droit et que la continuation n’était pas envisageable.

L’arbitre Jason Herzog, après consultation médicale et expiration du « temps crédit », n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter le combat. Résultat : le titre reste chez Aspinall, mais l’exploitation sportive de l’affrontement reste largement insatisfaite. Un arrêt sur coup accidentel n’est déjà pas commun, mais qu’il concerne un duel pour le titre des lourds le rend extrêmement rare : selon les sources, c’est la seconde fois seulement qu’un combat de championnat de l’UFC s’achève ainsi.

Déception de Gane, colère d’Aspinall

Le public est resté partagé, entre frustration et incompréhension, jugeant que le combat n’a pas eu le déroulé à la hauteur de sa promotion. Visiblement touché par l’issue, Gane s’est agenouillé dans l’octogone, le visage marqué par l’émotion. Il a assumé la faute, même accidentelle, et exprimé ses excuses à l’adresse d’Aspinall, des fans et de lui-même. Il ne cache pas sa frustration. Conscient que ce combat pouvait être l’instant-clé de sa carrière, après un parcours déjà remarquable.

De son côté, le champion était furieux. « Je viens de recevoir un coup dans l’œil jusqu’aux articulations… Pourquoi vous me huez ? Je ne vois rien ! », a-t-il lâché. Il a rappelé que ce n’était pas la manière dont il voulait défendre son titre et est immédiatement parti pour des examens médicaux, compte tenu de la gêne visuelle et de l’impact possible de la blessure.

Vers une revanche imposée ?

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé qu’une revanche est dans les tuyaux. « C’est vraiment chiant, mais oui », a-t-il déclaré. Tout semble indiquer que ce duel ne restera pas un feu court, mais bien un prélude à un remake attendu. La division poids lourds de l’UFC, déjà en phase de transition après le retrait de Jon Jones, voit cette soirée comme un nouveau coup d’arrêt. Un combat très attendu est stoppé sans décision tout en préservant le statut du champion.

L’élan de renouveau esquissé autour de Gane en prend un coup, tandis que l’aura d’Aspinall est légèrement ternie par l’issue. Les amateurs et observateurs demandent d’ailleurs à ce que les règles autour des accidents de type « coup dans l’œil » soient revues, la colère se faisant entendre dans les forums.