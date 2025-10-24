UFC 321 : Ciryl Gane pour un exploit historique face à Tom Aspinall

À la veille de leur grand duel pour la ceinture des poids lourds lors de l’UFC 321, le Français Ciryl Gane et l’Anglais Tom Aspinall ont franchi sans encombre l’étape de la pesée officielle. Tenue ce vendredi matin, cette formalité valide leur combat prévu samedi à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. Ciryl Gane rêve d’être le premier Français à remporter une ceinture de champion des poids lourds dans l’histoire de l’UFC.

Les chiffres de la balance : Gane à 112,2 kg, Aspinall à 115,9 kg

Le Français Ciryl Gane et l’Anglais Tom Aspinall ont franchi l’étape importante de la pesée officielle, ce jour. Lors de cette première pesée, Ciryl Gane est monté sur la balance à environ 247,5 lb (environ 112,2 kg), tandis que Tom Aspinall s’affichait à 255 lb (environ 115,9 kg). Les deux hommes sont donc dans les clous pour la limite des poids lourds (jusqu’à 265 lb / environ 120,2 kg). Cette validation marque une première étape importante avant le grand soir.

Le combat tant attendu entre Gane et Aspinall aura mis du temps à se concrétiser. Deux années d’attente, de défis discrets, d’échanges feutrés dans les médias, et finalement l’affiche officielle attendue depuis un moment. Pour Gane, âgé de 35 ans, c’est la troisième opportunité de décrocher le titre. Pour Aspinall, 32 ans, c’est sa première défense depuis qu’il a été consacré champion incontesté.

Gane avec un nouveau mindset, Aspinall prêt à imposer sa domination

Du côté français, Ciryl Gane aborde ce combat avec une attitude différente. Moins de pression apparente, une vraie volonté de faire abstraction de la « dernière chance » qui lui est souvent attribuée, et une confiance tranquille. « Je suis vraiment en colère et excité par ce combat à cause du défi », a-t-il déclaré. Son plan : gérer la distance, exploiter son striking technique et s’appuyer sur son endurance pour aller plus loin que jamais.

Pour Tom Aspinall, l’allure est à la montée en puissance. Avec une prise de poids notable (environ 4 lbs de plus que pour son dernier combat) et un travail de fond sur la musculature et l’alimentation (près de 6 000 calories par jour), il entend arriver affûté et prêt à marquer les esprits. Favori des bookmakers ? Oui, mais ce statut impose aussi une attente accrue.

Entrée dans la phase la plus intense

La pesée, souvent perçue comme un simple point média, revêt une importance réelle dans l’univers du MMA : elle officialise l’engagement de chaque combattant à respecter la catégorie, à arriver en forme optimale et au regard parfois psychologique. Cette étape franchie sans incident permet d’entrer dans la phase la plus intense de la veille de l’événement. Si Ciryl Gane venait à s’imposer, il deviendrait le premier Français à remporter une ceinture de champion des poids lourds dans l’histoire de l’UFC.

Un exploit monumental qui ne dépendrait pas seulement de son talent, mais aussi de sa préparation, de son mental et de la capacité à relever un défi d’une ampleur rare. La première pesée de l’UFC 321 confirme que les deux protagonistes sont fin prêts. Ciryl Gane et Tom Aspinall ont validé leur poids, ce qui enlève une source d’incertitude et permet aux fans de se concentrer désormais sur le combat lui-même. Avec des profils, des enjeux et des trajectoires distinctes, ce duel s’annonce comme l’un des moments forts de la saison MMA. Samedi soir, à Abu Dhabi, l’histoire pourra basculer.