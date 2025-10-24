Ciryl Gane vise le jackpot : plus d’un million d’euros en cas de victoire face à Tom Aspinall

À 34 ans, Ciryl Gane n’a jamais été aussi proche de marquer l’histoire du MMA mondial. Ce samedi 25 octobre, le combattant français affronte Tom Aspinall pour le titre de champion du monde des poids lourds de l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA au monde. Mais au-delà du prestige sportif, c’est aussi un véritable pactole financier qui attend le Français surnommé « Bon Gamin ».

Un parcours fulgurant vers les sommets du MMA

En seulement six ans de carrière professionnelle, Ciryl Gane s’est imposé comme l’un des poids lourds les plus techniques et élégants du MMA mondial. Né à La Roche-sur-Yon et formé à la boxe thaï, il s’est distingué par un style atypique, fluide et intelligent, loin du profil classique des cogneurs de sa catégorie. Depuis ses débuts en 2018, « Bon Gamin » a gravi les échelons à une vitesse record.

Vainqueur de la ceinture intérimaire en 2021, finaliste face à Jon Jones en 2023, Gane est devenu le visage du MMA français et l’un des ambassadeurs les plus populaires de l’UFC dans l’Hexagone. Ce samedi soir, il a l’occasion d’écrire une nouvelle page d’histoire : devenir le premier Français à décrocher la ceinture mondiale des poids lourds de l’UFC. Mais cette victoire pourrait aussi changer sa vie financièrement.

Un combat à plusieurs millions : la machine économique de l’UFC

Chaque événement de l’UFC est une machine à cash savamment orchestrée. Les plus grands combats sont diffusés en pay-per-view (PPV) aux États-Unis et dans plusieurs pays, générant des revenus colossaux. Les spectateurs paient pour accéder à la diffusion, et les principaux acteurs de la soirée, en premier lieu les combattants, touchent une part de ces ventes. À cela s’ajoutent un salaire fixe négocié avant le combat, une prime de victoire, des bonus de performance et parfois des revenus publicitaires ou de sponsoring.

Pour un combat de championnat du monde, les montants peuvent atteindre des sommets. Selon plusieurs sources spécialisées, la prime de base de Ciryl Gane pour ce combat serait estimée à environ 650 000 euros. En cas de victoire face à Tom Aspinall, le Français toucherait en plus une prime de victoire, ainsi qu’un pourcentage des ventes du pay-per-view. Ces bonus peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d’euros supplémentaires, voire davantage si l’événement dépasse les attentes de l’UFC en termes d’audience.

Ciryl Gane : un cachet de star pour le combat de sa vie

Au total, Ciryl Gane pourrait repartir avec plus d’un million d’euros pour ce seul combat. Un jackpot historique pour un combattant français, symbole du succès grandissant du MMA tricolore. Lors de son précédent combat contre Jon Jones, malgré une défaite expéditive, Gane avait déjà touché environ 1,07 million d’euros. Une preuve de sa valeur commerciale et médiatique auprès de l’UFC et des fans du monde entier. En quelques années, l’UFC est passée du statut de sport de niche à celui de géant du divertissement sportif mondial.

Les champions les plus populaires, comme Conor McGregor, Jon Jones ou Israel Adesanya, sont devenus de véritables marques à part entière, générant des millions grâce à leurs combats, leurs contrats de sponsoring et leurs partenariats. Ciryl Gane, avec sa personnalité posée, son image positive et sa maîtrise médiatique, s’inscrit dans cette lignée. S’il décroche la ceinture, il pourrait devenir le visage européen du MMA, un atout stratégique pour l’UFC qui cherche à renforcer sa présence sur le marché européen et francophone.

Un potentiel marketing immense pour Ciryl Gane

Au-delà du prize money du combat, une victoire de Ciryl Gane ouvrirait la porte à de nouveaux contrats publicitaires. Marques de sport, équipementiers, sponsors automobiles ou entreprises technologiques pourraient se disputer son image. En France, où le MMA a été légalisé récemment (en 2020), Gane est déjà l’un des athlètes les plus médiatisés. Une ceinture mondiale pourrait le propulser au même rang que les grandes figures du sport français, Mbappé, Riner ou Alaphilippe, et faire exploser sa valeur marchande.

Le duel contre Tom Aspinall n’est donc pas seulement un affrontement pour un titre : c’est un tournant dans la carrière et la vie de Ciryl Gane. Une victoire lui assurerait non seulement une place dans l’histoire, mais aussi une indépendance financière durable. Le Français a souvent déclaré qu’il restait « détaché » des enjeux extérieurs, concentré uniquement sur la performance sportive. Mais il ne fait aucun doute que la perspective de ce jackpot à sept chiffres ajoute une dimension supplémentaire à ce rendez-vous historique.

Le combat aura lieu ce samedi 25 octobre à 22 heures (heure française). Il sera diffusé en direct sur les plateformes partenaires de l’UFC. En cas de victoire, Ciryl Gane deviendra le premier champion du monde poids lourd français, et probablement le sportif le mieux payé du MMA tricolore. Que le « Bon Gamin » sorte vainqueur ou non, ce combat marquera un tournant pour le MMA français. Mais s’il soulève la ceinture, il soulèvera aussi un chèque à sept chiffres, le symbole éclatant d’un parcours hors du commun.