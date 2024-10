MMA : Francis Ngannou fait encore rayonner l’Afrique

Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l’UFC, a marqué son retour dans le monde du MMA avec une victoire éclatante contre Renan Ferreira lors de la Bataille des Géants de la Professional Fighters League (PFL). En s’imposant par KO technique au premier round, Ngannou réaffirme son statut d’icône du MMA africain et s’apprête à occuper le poste de président du PFL Afrique, avec pour ambition de promouvoir le talent africain sur la scène internationale.

Ngannou expéditif pour son retour dans la cage

Francis Ngannou a marqué son retour dans le monde du MMA avec une victoire éclatante contre le Brésilien Renan Ferreira lors de la Bataille des Géants, organisée par la Professional Fighters League (PFL) le 19 octobre 2024. Ce combat, très attendu, n’a duré que 3 minutes et 32 secondes, le combattant camerounais mettant fin à l’affrontement par KO technique dès le premier round. Bien que Ferreira, avec sa stature impressionnante et son avantage d’allonge, soit considéré comme un adversaire redoutable, Ngannou a su prendre rapidement le dessus. Après des échanges initiaux prudents, il a fait preuve d’une stratégie intelligente en emmenant le combat au sol, où il a verrouillé Ferreira, enchaînant des coups puissants jusqu’à ce que l’arbitre mette un terme au combat.

Cette victoire représente un moment charnière dans la carrière de Ngannou, près de trois ans après son dernier combat en MMA. Ému, il a dédié cette performance à son fils décédé en avril dernier, ajoutant une dimension personnelle et poignante à son succès. À 38 ans, il prouve qu’il demeure l’un des combattants les plus redoutables de la catégorie poids lourds et renoue avec son statut de champion. Il confirme ainsi sa stature dans le paysage des arts martiaux mixtes. Cette performance pourrait également ouvrir la voie à de futures confrontations avec d’autres grands noms du MMA et de la boxe, consolidant davantage sa position dans le monde des sports de combat.

Le Prédateur en quête de nouveaux défis

Après avoir quitté l’UFC en 2022 en rendant sa ceinture des moins de 120 kilos, Francis Ngannou (18-3) a vu Jon Jones (27-1) s’emparer du titre poids lourd en battant Ciryl Gane. Au micro du journaliste Ariel Helwani, Ngannou a laissé entrevoir la possibilité d’un affrontement attendu avec Jon Jones. Ce dernier a récemment exprimé des éloges envers Ngannou, saluant son « travail incroyable ». En réponse, Ngannou a déclaré : « Peu importe ce que ça veut dire, je pense que c’est une question de classe », soulignant l’importance des commentaires de Jones.

Le discours d’Ngannou s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance et de respect au sein du milieu des arts martiaux, où les rivalités peuvent souvent donner lieu à des tensions mais aussi à des moments de camaraderie. Le champion du PFL a ensuite ajouté : « Il y a une chance que nous puissions nous battre. Je ne peux pas dire à quel point cela est probable, mais je sais qu’il y a une chance. » Cette affirmation souligne la complexité des relations dans le monde du MMA, où les adversaires peuvent se lancer des piques mais également se montrer solidaires et respectueux, illustrant un aspect de la sociologie du sport qui examine les interactions humaines au-delà de la simple compétition.

Ngannou a également mentionné l’intérêt du président de l’autorité générale du divertissement de l’Arabie saoudite, Turki Alalshikh, pour ce combat, indiquant que peu de choses lui résistent. Ainsi, ce duel entre deux légendes du MMA pourrait devenir réalité. Ariel Helwani a aussi proposé qu’il affronte Rico Verhoeven, le champion poids lourd de Glory kickboxing. Ngannou a répondu avec enthousiasme à cette idée, déclarant : « Oui, oui, bien sûr je connais Rico. Je me suis entraîné avec lui. […] Mais ils peuvent m’envoyer un contrat. ».

Ambassadeur de l’Afrique

Francis Ngannou représente une figure du MMA africain, à travers son parcours et ses performances remarquables. Son ascension dans ce domaine illustre l’ambition d’une jeunesse africaine désireuse de s’imposer sur la scène mondiale. Les succès de Ngannou contribuent à une plus grande reconnaissance des talents africains dans les sports de combat, renforçant ainsi la visibilité de l’Afrique sur cette plateforme internationale.

De plus, l’impact de Ngannou va au-delà de ses performances individuelles, car il crée des opportunités pour les jeunes athlètes du continent. Son engagement dans des projets tels que le lancement du PFL Afrique participe à une volonté de professionnaliser le MMA dans la région. Cela permettrait d’encourager une nouvelle génération d’athlètes capables de rivaliser avec les meilleurs au niveau mondial. Ce mouvement peut être vu comme une étape vers la valorisation des talents africains et une reconfiguration du paysage sportif sur le continent.