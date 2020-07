UFC, MMA : les combattants africains à l’honneur en combat ultime

Sur les quelque 600 combattants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) du monde entier, 11 sont Africains. Ils comprennent les champions actuels des poids moyens et des poids mi-moyens. L’Afrique est donc bien représentée dans ce sport extrême.

2019 a été une grande année pour Israel Adesanya, 30 ans. Né à Lagos, au Nigeria et élevé en Nouvelle-Zélande depuis l’âge de 12 ans, il est devenu champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), le promoteur le plus populaire et le plus compétitif au monde de Mixed-Martial-Arts (MMA), avec des centaines de combattants à travers différentes classes de poids.

Le MMA permet aux combattants d’utiliser n’importe quel style de combat, comme la boxe, la lutte ou le muay thai, et l’UFC crée des correspondances dans chaque division de poids.

Les combats typiques comprennent trois rounds de 5 minutes (cinq rounds de 5 minutes pour les combats de championnat), où chaque combattant aura une chance de vaincre son adversaire, semblable à la boxe. Si personne ne gagne après le temps imparti, trois juges déterminent le vainqueur.

Malgré une représentation mondiale des combattants, il n’y a que 11 combattants UFC nés en Afrique sur 580 employés par l’UFC, mais ces représentants du continent brillent par leurs résultats.

Adesanya a pris la ceinture de champion poids moyen après avoir battu Kelvin Gastelum (Américain) et Robert Whittaker (Australien) dans des combats successifs.

«The Last Stylebender»

Adesanya n’a commencé à s’entraîner à temps plein qu’à l’âge de 21 ans, lorsqu’il a déménagé à Auckland pour rejoindre l’équipe City Kickboxing. Il dit que ses luttes contre l’intimidation, la solitude et le racisme l’ont motivé à pratiquer des sports de combat.

Commençant sa carrière professionnelle, Adesanya a concouru séparément en kickboxing, boxe et MMA, où il a accumulé des records (victoire-défaite) de 75-5, 5-1 et 11-0, respectivement, avant de rejoindre l’UFC début 2018, où il reste invaincu, remportant huit combats consécutifs.

Connu sous le nom de « The Last Stylebender » pour ses routines d’avant-combat, il a gagné sept bonus liés aux performances, y compris le « combat de l’année » en 2019. Selon ses mots, « il a ramené l’or en Afrique ».

Adesanya a poussé le président de l’UFC à organiser des événements en Afrique pour accroître la popularité du MMA et créer des emplois sur le continent.

Le prédateur

Comme pour d’autres sports, la pandémie de Covid-19 a stoppé l’UFC. Après une suspension de deux mois, il a été l’un des rares sports professionnels à revenir rapidement à l’action en mai, mais avec moins de personnel et aucun fan présent.

Le Camerounais-français Francis Ngannou est l’un des rares à avoir participé à un événement post-Covid-19. Ayant grandi à Batie, dans l’ouest du Cameroun, Ngannou travaillait dans une carrière de sable pour subvenir aux besoins de sa famille à l’âge de 13 ans.

À 26 ans, il a émigré à Paris pour pratiquer la boxe. Ngannou était sans abri jusqu’à ce que, alors qu’il travaillait dans un refuge, un ami l’encourage à envisager le MMA. Il a commencé sa carrière professionnelle un an plus tard, alors que certains combattants ont près d’une décennie d’expérience.

Depuis qu’il a rejoint l’UFC en décembre 2015, Ngannou est passé dans la division des poids lourds de l’UFC (victoire-défaite) 10-2. Bien qu’il ait échoué dans sa première opportunité de titre, Ngannou devrait s’attendre à une autre opportunité bientôt.

Incarnant son surnom de » predator « , inspiré du film du même nom d’Arnold Schwarzenegger, Ngannou a remporté les 15 combats par KO, KO technique (discrétion de l’arbitre) ou soumission de son adversaire, dont 11 dans le premier rond.

Ngannou a été mis en quarantaine lors de son combat du 9 mai, testé plusieurs fois et il a combattu dans une arène sans spectateurs. À propos de l’inconfort du test d’écouvillonnage nasal, il a dit: « Je préfère prendre un coup de poing ».

Avec son succès dans le sport, Ngannou n’a pas oublié ses racines. Il a créé chez lui la Fondation Francis Ngannou, une ONG « créée pour permettre aux jeunes du Cameroun de faire une différence significative et positive dans leur vie ». Il a aidé à créer un gymnase où les jeunes peuvent s’entraîner et poursuivre le MMA, Ngannou visitant souvent et adoptant une approche pratique.

« Le cauchemar nigérian »

Un autre combattant d’origine nigériane, actuel champion poids welter et ami d’Adesanya, est Kamaru Usman, 33 ans, né à Auchi, dans le sud du Nigéria. Usman a émigré aux États-Unis à l’âge de huit ans et s’est ensuite lancé dans la lutte, réussissant aussi ses études au lycée et au collège.

Entre la formation pour les Jeux olympiques de 2012 et le travail en tant que partenaire d’entraînement, Usman voulait poursuivre une carrière plus rentable et est passé au MMA, pour finalement rejoindre l’UFC.

Depuis ses débuts en 2015, Usman s’est révélé imparable, remportant 11 combats consécutifs et battant Tyron Woodley (américain) pour devenir champion poids welter et premier champion d’origine africaine en mars 2019.

Usman a défendu son surnom de «cauchemar nigérian», inspiré par l’ancienne star de la Ligue nationale de football américain (NFL) Christian Okoye, qui était connu sous le même surnom et a donné sa bénédiction à Usman d’utiliser également ce nom de référence.

Comme Adesanya, Usman a plaidé pour les événements UFC en Afrique comme un moyen d’engager les jeunes. Bien que Covid-19 ait probablement retardé la possibilité de l’UFC en Afrique, ces combattants continuent de gagner et de prouver la force de l’Afrique sur le ring.