Faudel, le « Petit Prince du raï », encense la CAN 2025 au Maroc et appelle à l’unité au Maghreb

La CAN 2025 bat son plein au Maroc. Occasion pour Faudel de sortir du strict registre musical pour livrer une lecture plus large de l’événement. L’artiste, connu comme le « Petit Prince du raï », voit dans cette compétition africaine une opportunité de rayonnement pour le Maroc et un moment de communion populaire. Entre reconnaissance du travail organisationnel du royaume et plaidoyer pour un rapprochement sincère entre Marocains et Algériens, le chanteur défend une vision où culture, sport et mémoire collective avancent de concert.

Installé au Maroc, dont il a récemment obtenu la nationalité, Faudel n’a pas caché son enthousiasme face à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Le chanteur, surnommé le « Petit Prince du raï », estime que l’événement dépasse largement le cadre du football et s’impose comme une démonstration éclatante du savoir-faire marocain en matière d’accueil de grands rendez-vous internationaux.

Une CAN 2025 pensée comme une vitrine internationale

Pour Faudel, la CAN 2025 marque un tournant. Les infrastructures sportives, les réseaux de transport modernisés et la capacité logistique du royaume témoignent, selon lui, d’une expérience désormais reconnue à l’échelle mondiale. « Le Maroc projette une image sérieuse, moderne et digne des plus grands événements », confie l’artiste.

Le chanteur souligne que cette réussite s’inscrit dans la continuité de compétitions déjà saluées par le passé, comme le Mondial des clubs ou la Coupe du monde 2022 au Qatar, où plusieurs artistes nord-africains avaient également loué l’organisation. Au-delà des stades et des chiffres, Faudel a tenu à aborder un sujet plus sensible : les relations entre le Maroc et l’Algérie.

Faudel, un parcours à l’image du métissage maghrébin

À contre-courant des polémiques numériques, il affirme que la réalité vécue par les peuples est bien différente. « Sur le terrain, on voit de la fraternité et du respect », insiste-t-il. Ce discours fait écho à d’autres épisodes récents où le sport a servi de pont entre nations. Lors de la Coupe arabe ou encore pendant la CAN 2019 en Égypte, des scènes de supporters algériens et marocains célébrant ensemble avaient déjà fait le tour des réseaux sociaux, rappelant que la passion sportive peut dépasser les frontières politiques.

Né en France de parents algériens, aujourd’hui citoyen marocain, Faudel incarne lui-même cette pluralité culturelle. Il se définit comme un trait d’union entre les rives de la Méditerranée et revendique une identité ouverte, nourrie par ses différentes appartenances. « Nous partageons la même histoire et les mêmes racines », martèle-t-il, appelant à une réussite commune des deux peuples.

« Champions », un projet musical indépendant et symbolique

Sur le plan artistique, Faudel accompagne l’événement avec la sortie du titre Champions, enregistré avec Abdelhafid Douzi et la star internationale Mohombi. Particularité notable : le projet a été entièrement financé par les artistes eux-mêmes, sans soutien institutionnel. Un choix assumé. « Nous voulions laisser une trace sincère de ce moment pour les générations futures », explique-t-il. Le clip, tourné collectivement, symbolise cette volonté de partage.

Une démarche qui rappelle d’autres initiatives d’artistes africains lors de grandes compétitions, comme Youssou N’Dour ou Magic System, ayant eux aussi privilégié l’indépendance créative pour célébrer le sport. Interrogé sur les débats entourant l’album officiel de la CAN piloté par RedOne, Faudel adopte une posture apaisée. Pour lui, la diversité musicale est une richesse, et seul le public reste juge. Une position cohérente avec son message global : celui d’un art et d’un sport capables de rassembler bien au-delà des controverses.