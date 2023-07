Élections au Gabon : le délai de dépôt de candidature prorogé de 3 jours

Initialement prévue pour ce mardi 11 juillet, le délai de dépôt de candidature aux élections générales au Gabon a été prorogé de 3 jours. Cette annonce a été faite par le Centre gabonais des élections (CGE).

Les potentiels candidatures au scrutin général, prévu le 26 août, ont jusqu’au 14 juillet prochain pour déposer leurs candidatures. La centrale électorale a prorogé le délai de trois jours suite « aux recours introduits par certains candidats, notamment à l’intérieur du pays », expliquent les sources proches du CGE. Cette prorogation permettra donc aux candidats qui n’étaient prêts de rassembler toutes les pièces constitutives de leur dossier de candidature.

« Il ne suffit pas de proroger les dates »

Si cette institution d’appui à la démocratie pense que la prorogation du délai de dépôt de candidature est une occasion pour favoriser un climat d’inclusion et d’impartialité, il n’en est pas ainsi au sein d’une frange de la classe politique. C’est le cas du parti politique de l’opposition Gabon nouveau. Ce dernier estime que brandir la prorogation comme signe d’impartialité est un faux-fuyant pour la CGE. Pour Mike Jocktane, leader de ce parti, « il ne suffit pas de proroger les dates. Il est plutôt question de prendre ses responsabilités pour éviter aux candidats, les mêmes mésaventures ». Ce candidat à l’élection présidentielle appelle la centrale électorale à plus « de crédibilité et de transparence ».

Avant la réaction de ce parti politique, son président a été empêché de déposer sa candidature. Selon le communiqué de Gabon nouveau, « la candidature de son leader n’a pas été déposée en raison de l’absence de documents administratifs qui se trouvaient enfermés dans le bureau du président » de la centrale électorale.

Une majorité fissurée, une opposition dispersée

Au Gabon, les élections générales sont prévues pour le 26 août. Entre opposition dispersée et majorité fissurée, la tension monte dans les regroupements politiques à l’approche de cet exercice démocratique. En dépit de l’annoncé de la candidature d’Ali Bongo à la Présidentielle, une frange de sa famille politique a choisi de soutenir Jean Boniface Assélé. Celui-ci a claqué la porte de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), en annonçant sa candidature au scrutin présidentiel. Au sein de l’opposition, des coalitions de fait se créent mais ne donnent aucune assurance en termes de cohésion jusque-là.

