Gabon, Présidentielle : Alexandre Barro Chambrier investi candidat d’une frange de l’opposition

Alexandre Barro Chambrier a été investi candidat de la plateforme d’opposition Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) au scrutin présidentiel prévu le 26 août.

C’est officiel ! Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), une plateforme politique de l’opposition, a son candidat à la Présidentielle gabonaise. Il s’agit d’Alexandre Barro Chambrier. Ce dernier a été investi au terme du 2e congrès extraordinaire organisé, ce dimanche 9 juillet. Dans son discours, l’opposant de 64 ans a dénoncé la détérioration de la situation socio-politique dans son pays. « C’est un Gabon déchiré, pillé, endetté et appauvri que nous avons sous nos yeux. Le résumé du bilan du régime actuel est le suivant : zéro plus zéro égale zéro ! », a décrié l’économiste.

Parvenir au changement

L’opposant motive sa candidature par son souci d’impulser une nouvelle dynamique au sommet de l’État du Gabon. « Je me lance dans cette compétition, non pas pour faire acte de simple candidature, mais pour porter la voix de la grande majorité de nos compatriotes, défendre leurs idées, dans une nouvelle espérance, afin de parvenir au changement auquel nous aspirons depuis 1990 », a déclaré Alexandre Barro Chambrier. Notons que cette investiture intervient le même jour que celle du Président sortant, Ali Bongo Ondimba.

Devant ses partisans réunis dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, le dirigeant gabonais a annoncé sa candidature à la Présidentielle du 26 août. Ali Bongo affrontera, entre autres, le candidat du Rassemblement pour la patrie et la modernité. Cette formation est l’une des plus importantes plateformes de l’opposition. En effet, elle regroupe une dizaine de partis politiques, dont l’Union nationale (UN) et Réappropriation du Gabon, de son indépendance, pour sa reconstruction (Réagir).

ABC, un parcours élogieux

L’opposant Hugues Alexandre Barro Chambrier est le fils de Marcel Eloi Chambrier, un célèbre médecin pédiatre et ancien président de l’Assemblée nationale du Gabon, décédé en 2020. Affectueusement appelé ABC, l’homme est détenteur de plusieurs diplômes. Parmi ceux-ci, le diplôme d’études approfondies en Économique obtenu à l’Université Paris Dauphine. Sur le plan professionnel, il a été, plusieurs fois, ministre et cadre d’institutions des Nations Unies au Gabon.

Lire : Gabon : l’opposition veut mettre fin au règne du régime Ali Bongo