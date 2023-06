Gabon : les élections générales prévues pour le 26 août

Le gouvernement gabonais a validé la date du 26 août proposée par le Centre gabonais des élections (CGE) pour la tenue des élections générales.

Réuni en conseil des ministres, lundi, le gouvernement gabonais a confirmé la tenue des élections générales pour le 26 août 2023. En cette seule journée, les Gabonais iront élire leur président de la République, leurs députés ainsi que les membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux. Une expérience nouvelle pour ce pays d’Afrique Centrale.

En attendant, au ministère de l’Intérieur, c’est le branle-bas de combat. Les équipes sont à pied d’œuvre pour apprêter et remettre la liste finale des électeurs au Centre gabonais des élections (CGE), au plus tard, le 26 juillet. Les candidats, pour leur part, auront jusqu’au 11 juillet pour déposer leurs dossiers. Et ils devront battre campagne du 11 août à minuit au 25 août à minuit.

Une nouvelle candidature en perspective pour Ali Bongo

L’actuel Président du Gabon, Ali Bongo, qui a pris la succession de son père depuis 2009, n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Mais, la tournée qu’il a entreprise dans le pays, depuis deux mois, et la position de sa formation politique, le Parti démocratique gabonais (PDG) qui le considère comme son « candidat naturel » , en disent long sur ses intentions. Lui qui est en train de boucler son deuxième septennat à la tête du Gabon. En face, Ali Bongo a une opposition divisée avec une quinzaine de candidats déjà connus. Ceci qui renforce son statut de favori dans un paysage politique fortement dominé par le PDG.

Le nouveau Président gabonais exercera un mandat de cinq ans comme le prévoit désormais la Constitution, après une révision opérée en février dernier.