Gabon : Ali Bongo annonce sa candidature à la Présidentielle

Le Président du Gabon, Ali Bongo, a annoncé, ce dimanche 9 juillet, qu’il sera candidat à un troisième mandat à la Présidentielle du 26 août.

« J’annonce officiellement, aujourd’hui, que je suis candidat ». C’est en ces termes que le dirigeant gabonais a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 26 août prochain. Ali Bongo a prononcé ces mots devant une foule de partisans, dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, non loin de la capitale Libreville. Âgé de 64 ans, Ali Bongo est au pouvoir depuis près de 14 ans.

Dissidence au sein de la majorité

Cette annonce intervient au moment où le camp présidentiel se fissure au Gabon. En effet, Jean Boniface Assele, président du CLR (Centre des libéraux réformateurs) par ailleurs ancien membre de la majorité présidentielle, s’est démarqué. Le jeudi 7 juillet, il a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

« Moi, Jean Boniface Assele Dabany, j’ai décidé de me porter candidat à l’élection présidentielle d’août prochain », a annoncé le nouvel opposant qui faisait face à ses militants et autres sympathisants. Justifiant sa défection par le clientélisme et le laxisme observés au sein de l’administration du Gabon, le président du Centre des libéraux réformateurs estime que l’heure est grave.

Le Gabon dirigé par des « individus véreux et sournois » ?

« Notre pays est dirigé par certains membres du Cabinet du président de la République. Des individus véreux et sournois, qui ont décidé de prendre le contrôle de notre pays. Des étrangers prennent discrètement le contrôle de postes, dans plusieurs de nos administrations », a fustigé le président du CLR. Trois jours plus tard, Ali Bongo a annoncé sa candidature au scrutin. Mais il fait face à une opposition qui cherche à lui barrer la route.

A moins de deux mois de l’élection, Alexandre Barro Chambrier, a encouragé ses pairs opposants à « l’unité pour l’obtention de l’alternance » dans ce pays d’Afrique Centrale. « Nous devons aller vers un candidat consensuel pour la Présidentielle. Ceci évitera de disperser les voix ». C’est l’appel lancé, il y a quelques jours, par le président du parti Rassemblement pour la patrie et la modernité.

Un Ali Bongo diminué par un AVC

L’élection va se dérouler avec un Ali Bongo fragilisé physiquement depuis son accident vasculaire cérébral. Surpris par un AVC, le 24 octobre 2019, alors qu’il était en Arabie Saoudite, le dirigeant gabonais a dû farouchement lutter pour se remettre de la maladie qui l’avait foudroyé. Si quelqu’un s’est fortement impliqué dans sa rééducation, c’est bien le roi du Maroc, Mohammed VI.

Le souverain a pris toutes les dispositions pour aider le Président gabonais à retrouver sa motricité. D’ailleurs, récemment, Ali Bongo a dit toute sa gratitude au souverain de lui avoir porté assistance dans ces difficiles moments de sa vie. En effet, Mohammed VI n’avait pas hésité à mobiliser les forces armées royales pour faire interner Ali Bongo à l’hôpital militaire de Rabat.

