Gabon : le camp d’Ali Bongo se fissure à l’approche de la Présidentielle

Jean Boniface Assele, président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) et ancien membre de la majorité présidentielle, a annoncé, jeudi 7 juillet, sa candidature au scrutin présidentiel prévu au mois d’août.

C’est un départ qui pourrait fragiliser la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE). Jean Boniface Assele quitte le navire Bongo et annonce sa candidature à la magistrature suprême. « Moi, Jean Boniface Assele Dabany, j’ai décidé de me porter candidat à l’élection présidentielle d’août prochain », a-t-il déclaré, devant les militants de son parti politique.

Divergences au sein du camp Bongo

Le départ de Jean Boniface Assele relance le débat sur les divergences entre les membres du camp présidentiel. A moins de deux mois de la tenue du scrutin présidentiel, le climat est tendu au Gabon. Au sein du camp présidentiel, les violons ne sont pas toujours accordés. Certains caciques de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) dénoncent les dérives au sommet de l’État.

Pour le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR), l’heure est grave. Il justifie sa défection par le clientélisme et le laxisme observés au sein de l’administration du Gabon. « Notre pays est dirigé par certains membres du Cabinet du président de la République. Des individus véreux et sournois, qui ont décidé de prendre le contrôle de notre pays. Des étrangers prennent discrètement le contrôle de postes, dans plusieurs de nos administrations », a-t-il fustigé.

Ali Bongo, le suspens !

Au pouvoir depuis 2009, Ali Bongo n’a pas encore annoncé sa candidature à un troisième mandat, bien que la Constitution lui garantit ce droit. Ces dernières années, sa santé s’est détériorée davantage suite à un accident vasculaire cérébrale contracté en 2018. Une certaine indiscrétion indique qu’une frange de sa famille politique lui demande de se porter candidat à la Présidentielle du 26 août prochain afin « de poursuivre le travail au service du développement » du pays. En attendant sa prise de position sur cette question, Ali Bongo a entamé une tournée dite « républicaine », à l’intérieur du pays, pour s’entretenir avec le peuple.