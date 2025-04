Égypte / France : Al-Sissi reçoit Macron au palais Al-Ittihadiya pour parler Gaza

Le Président français, Emmanuel Macron, est arrivé dimanche au Caire pour, entre autres, tenir un sommet tripartite avec son homologue égyptien et le roi jordanien Abdallah II. Ledit sommet tripartite intervient à un moment où Israël a repris les hostilités contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, en violation de l’accord de cessez-le-feu conclu en janvier dernier.

Le Président français Emmanuel Macron a effectué une visite officielle en Égypte, marquée par des discussions importantes avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au sujet de la situation dramatique à Gaza et de la coopération bilatérale entre les deux nations. Arrivé au Caire dimanche pour un séjour de trois jours, Macron a été reçu lundi dans le somptueux palais Al-Ittihadiya, où une cérémonie officielle s’est tenue en son honneur.

L’urgence d’un cessez-le-feu à Gaza

Lors de cette rencontre, l’un des sujets primordiaux a été le besoin urgent de rétablir le calme dans la bande de Gaza. Avec la reprise des hostilités entre Israël et les groupes palestiniens, malgré les tentatives précédentes de parvenir à un cessez-le-feu, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance d’une cessation immédiate des combats. En effet, les tensions ont atteint des niveaux dramatiques depuis le début du conflit en octobre 2023, qui a engendré des pertes humaines massives et une crise humanitaire sans précédent.

L’Égypte et la France ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation de la situation, notamment en raison des attaques israéliennes qui ont intensifié les souffrances des civils palestiniens, avec un nombre de victimes estimé à plus de 165 000, dont la majorité sont des femmes et des enfants. La situation est d’autant plus compliquée après que l’accord de cessez-le-feu entre Israël et les factions palestiniennes a été rompu en mars 2024, avec des conséquences dramatiques pour la population gazaouie.

Plan arabe pour la reconstruction de Gaza

Au-delà du cessez-le-feu, la rencontre entre Macron et al-Sissi a également porté sur le plan arabe pour la reconstruction de Gaza. Ce plan, qui vise à redonner espoir aux populations locales et à restaurer les infrastructures dévastées par les bombardements israéliens, a été au cœur des discussions. Le rôle des pays arabes, soutenus par la France, devrait être primordial pour mettre en œuvre ce plan ambitieux, qui pourrait offrir une aide significative aux centaines de milliers de réfugiés et aux blessés.

Le partenariat franco-égyptien a fait ressortir l’importance d’une action coordonnée entre l’UE, le Moyen-Orient et les acteurs internationaux pour appuyer la reconstruction et, surtout, la réconciliation entre les différentes parties prenantes du conflit.

Accords bilatéraux renforcés

Après les discussions sur Gaza, une session de négociations élargie a eu lieu avec les délégations des deux pays. Plusieurs accords ont été signés, consolidant les relations diplomatiques et économiques entre la France et l’Égypte. Parmi les accords importants, un protocole d’accord dans le domaine de la santé a été signé, visant à soutenir le traitement des Palestiniens blessés, en particulier ceux évacués de Gaza après le début du conflit.

En outre, dix accords institutionnels ont été signés, renforçant les liens entre les deux gouvernements dans divers secteurs, tandis que douze autres accords économiques ont été conclus, portant sur des domaines clés tels que les transports, l’eau, les énergies renouvelables et la santé. Ces accords devraient stimuler la coopération franco-égyptienne dans les années à venir, tout en soutenant l’Égypte dans ses efforts pour moderniser ses infrastructures et améliorer les conditions de vie de sa population.