Algérie-Égypte : Un partenariat stratégique renforcé au service de la stabilité régionale

Les dirigeants de deux poids lourds du monde arabe et africain se sont retrouvés ce dimanche au Caire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite de travail et de fraternité en Égypte, où il a été reçu en grande pompe par son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Cette rencontre au sommet intervient dans un contexte régional tendu et vise à renforcer une coopération déjà solide entre les deux pays. Des domaines stratégiques comme l’urbanisme et la sécurité régionale figurent au menu des discussions, illustrant une volonté commune de consolider un partenariat historique vieux de plus de 70 ans.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé une visite de travail et de fraternité en Égypte, marquée par une cérémonie officielle au Palais présidentiel d’Al-Ittihadiya au Caire. Accueilli par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, M. Tebboune a réaffirmé la profondeur des liens entre les deux pays, soulignant l’importance de cette relation historique pour la stabilité et la prospérité de la région.

Au cours de leur rencontre, les deux présidents ont exprimé leur attachement à renforcer des relations « fortes et fondées sur des bases solides incarnant plus de 70 ans de lutte commune dans la défense des fondements de la nation arabe« , a déclaré M. Tebboune. Il a également exprimé sa gratitude envers l’Égypte et son peuple pour le soutien historique apporté à l’Algérie dans sa quête pour l’indépendance : « On ne saurait évoquer la Révolution algérienne sans rappeler le soutien que nous avons trouvé, à l’époque, auprès de l’Égypte, ce pays frère qui a aidé tous les peuples en quête de liberté et d’émancipation. »

Une amitié forgée dans les luttes d’indépendance

Les relations entre l’Algérie et l’Égypte sont fondées sur une histoire de solidarité et de coopération dans leurs luttes pour la souveraineté nationale. Dès 1954, lorsque l’Algérie entama son combat pour l’indépendance, l’Égypte de Gamal Abdel Nasser se rangea aux côtés des Algériens, fournissant un appui diplomatique et logistique essentiel au Front de libération nationale (FLN). Cette relation fraternelle entre les deux nations a résisté à l’épreuve du temps, se renforçant au fil des décennies dans des cadres de coopération diplomatique et stratégique.

Cette visite de M. Tebboune s’inscrit dans la continuité de ce partenariat historique, illustré par des échanges réguliers entre les deux pays. Abdel Fattah al-Sissi a d’ailleurs rendu hommage au peuple algérien lors du 70e anniversaire de la Révolution de libération, rappelant l’admiration et le respect que l’Égypte voue à cette page glorieuse de l’histoire algérienne déclarant « Le peuple algérien et sa lutte pour la liberté ont toujours suscité l’admiration, l’estime et le profond respect du peuple égyptien. »

Une coopération élargie pour relever les défis contemporains

Au-delà de leur passé commun, les deux pays affichent une volonté claire d’étendre leur partenariat économique et de renforcer leur coopération dans divers domaines. Le président Tebboune a ainsi souligné que l’Égypte est aujourd’hui le premier importateur arabe des produits algériens, avec un volume d’échanges atteignant un milliard de dollars, un chiffre qui témoigne de l’interdépendance économique croissante entre les deux pays.

Pour appuyer ce développement, il a également annoncé l’intention de l’Algérie de coopérer avec l’Égypte dans le secteur de l’architecture et des villes nouvelles, en s’inspirant de l’expertise égyptienne en matière de construction urbaine.

Une alliance pour la sécurité et la stabilité régionales

Ensemble, l’Algérie et l’Égypte aspirent à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la stabilité et de la sécurité en Afrique et dans le monde arabe. Dans le cadre de cette visite, les deux dirigeants ont rappelé leur engagement à défendre la cause palestinienne et à œuvrer pour une sécurité régionale renforcée face aux défis communs.

Le président égyptien al-Sissi a aussi annoncé la tenue prochaine de la Grande commission mixte algéro-égyptienne au Caire, qui marquera une nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Ainsi, cette visite de M. Tebboune en Égypte illustre une fois de plus la profondeur des liens entre Alger et Le Caire.