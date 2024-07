L’Algérie célèbre le 62e anniversaire de son indépendance dans un esprit d’unité et de progrès

Ce vendredi 5 juillet 2024, l’Algérie commémore le 62e anniversaire de son indépendance, une date qui marque la fin de 132 ans de colonisation française. Cette journée historique rappelle le chemin parcouru depuis le débarquement des forces françaises sur la côte de Sidi Fredj le 14 juin 1830, jusqu’à la libération du pays en 1962, après une guerre de libération sanglante qui a duré près de huit ans.

L’indépendance de l’Algérie, proclamée le 5 juillet 1962, fut l’aboutissement d’un processus initié par les accords d’Évian signés le 18 mars 1962, suivis d’un cessez-le-feu le lendemain. En moins de quatre mois, l’Algérie a franchi les étapes cruciales vers sa souveraineté. Un exécutif provisoire fut mis en place en avril 1962 à Rocher Noir (aujourd’hui Boumerdès), suivi du référendum d’autodétermination le 1er juillet 1962, où 99,7% des votants se prononcèrent en faveur de l’indépendance. Cette transition rapide témoigne de la détermination du peuple algérien à prendre en main son destin.

Ces premiers jours de l’Algérie indépendante furent marqués par un mélange d’euphorie et de défis, alors que le pays entamait sa reconstruction et affirmait sa nouvelle identité sur la scène internationale. Les rues d’Alger et des autres grandes villes étaient remplies de manifestants jubilants, brandissant le drapeau national vert, blanc et rouge, symbole de la nouvelle nation.

Abdelmadjid Tebboune rappelle les sacrifices consentis

Dans son discours commémoratif, le président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance de ces événements historiques, rappelant que « l’histoire de l’Algérie est jalonnée d’étapes phares et mémorables dont l’évocation nous inspire fierté et grandeur ». Il a insisté sur le caractère unique de la lutte algérienne contre le colonialisme, évoquant « le chiffre d’un million et demi de Chouhada » pour illustrer l’ampleur des sacrifices consentis. Le président a également appelé à préserver cet héritage et à s’en inspirer pour relever les défis contemporains.

La célébration de cet anniversaire ne se limite pas à la capitale, mais s’étend à l’ensemble du territoire national, reflétant l’unité du pays. Dans les wilayas du Sud, traditionnellement moins développées, les autorités locales ont marqué l’occasion par l’inauguration de nombreuses infrastructures et le lancement de projets de développement. À Ouargla, Ghardaïa, Touggourt, Tindouf et d’autres villes, des écoles, des logements, des réseaux d’eau et d’électricité ont été mis en service, témoignant de la volonté de l’État d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de réduire les disparités régionales.

Une journée source de fierté pour Salah Goudjil

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, lui-même ancien combattant de la guerre de libération, a qualifié cette journée de « source de fierté et d’unité pour la nation ». Il a souligné l’importance de transmettre aux jeunes générations les valeurs de sacrifice et de patriotisme qui ont animé la lutte pour l’indépendance. De son côté, le président de l’Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, a souligné que la fête était célébrée « à la faveur de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la prospérité », mettant en avant les progrès réalisés par l’Algérie depuis son indépendance.

Cette commémoration intervient dans un contexte où l’Algérie consolide sa position sur la scène internationale. Le président Tebboune a évoqué les récents succès du pays, notamment en matière de politique étrangère, affirmant que « l’Algérie a triomphé par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations« . Il a notamment rappelé le rôle médiateur de l’Algérie dans plusieurs conflits régionaux et son engagement en faveur des causes justes, comme la question palestinienne.

La jeunesse avenir du pays

Tout en célébrant les acquis de l’indépendance, les autorités algériennes mettent l’accent sur l’avenir, en particulier sur la jeunesse du pays qui représente plus de 50% de la population. Des initiatives visant à encourager l’entrepreneuriat et l’innovation chez les jeunes ont été annoncées, symbolisant la volonté de l’Algérie de se tourner vers l’avenir tout en restant ancrée dans ses valeurs historiques. Le gouvernement a notamment lancé un programme ambitieux de formation professionnelle et de soutien aux start-ups, visant à réduire le chômage des jeunes et à diversifier l’économie encore largement dépendante des hydrocarbures.

Ce 62e anniversaire de l’indépendance algérienne est un moment de recueillement, de fierté nationale, mais aussi de projection vers l’avenir. Il reflète la détermination du pays à honorer son passé tout en relevant les défis du présent et en préparant un avenir prometteur pour ses citoyens.

L’Algérie, forte de son histoire et de ses réalisations, continue de tracer sa voie vers le progrès et le développement, fidèle aux idéaux pour lesquels ses héros ont combattu il y a plus de six décennies. Alors que le pays célèbre son indépendance, il réaffirme également son engagement envers la justice sociale, le développement durable et la solidarité internationale, des valeurs qui ont guidé sa lutte pour la liberté et qui continuent d’inspirer son parcours en tant que nation souveraine.