Sidi Abdellah : Le président Tebboune lance une distribution massive de logements dans la nouvelle ville

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné un nouveau souffle à la ville nouvelle de Sidi Abdellah en lançant une opération de distribution de près de 252 000 unités de logements à travers le pays. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, marque un tournant dans le développement de cette cité moderne située à 25 km au sud-ouest d’Alger.

Une distribution record pour un avenir prometteur

Mercredi 3 juillet 2024, le président Tebboune a inauguré la Cité Othmane-Belouizdad, un complexe impressionnant de 13 300 logements s’étendant sur 107 hectares. Ce pôle urbain, composé de 343 bâtiments de 9 étages, illustre l’ampleur du projet de Sidi Abdellah.

Sidi Abdellah est une ville nouvelle, planifiée et construite pour répondre à la croissance démographique et aux besoins de logements et d’infrastructures modernes en Algérie. Elle est l’une des plus grandes initiatives de développement urbain dans le pays

L’opération de distribution comprend diverses formules de logements :

67 370 unités de type location-vente

46 308 unités de type public locatif

94 305 aides à l’habitat rural

27 185 aides à l’auto-construction

14 146 logements promotionnels aidés (LPA)

2 576 logements promotionnels libres (LPL)

Cette initiative ambitieuse vise à répondre aux besoins croissants en logements tout en dynamisant le développement de Sidi Abdellah.

Sidi Abdellah : Un modèle de ville durable

Créée en 2020, Sidi Abdellah s’étend sur 7 000 hectares et incarne une vision moderne de l’urbanisme algérien. La ville est conçue comme un écosystème complet. C’est d’abord une technopole visant à encourager l’innovation et le développement technologique en Algérie. Elle accueille des entreprises de haute technologie, des start-ups et des institutions de recherche.

Sidi Abdellah abrite également plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche. L’objectif est de faire de la ville un centre de savoir et d’innovation.

Enfin, la planification urbaine de Sidi Abdellah met un accent particulier sur le développement durable. De nombreux espaces verts et parcs sont intégrés dans la ville pour améliorer la qualité de vie des résidents et protéger l’environnement. De même la ville est bien desservie par les transports publics, y compris des lignes de bus et des projets de tramway en cours de développement, facilitant ainsi les déplacements vers et depuis Alger et d’autres régions.

À terme, Sidi Abdellah devrait accueillir environ 200 000 habitants, offrant un cadre de vie agréable et des opportunités de développement économique.

Un impact majeur sur l’équilibre urbain d’Alger

La distribution massive de logements à Sidi Abdellah s’inscrit dans une stratégie plus large visant à déconcentrer la population d’Alger et à créer de nouveaux pôles d’activités. Cette approche contribue à :

Réduire la pression immobilière sur la capitale

Stimuler le développement économique régional

Améliorer la qualité de vie des citoyens

Un pas décisif vers l’avenir

L’initiative du président Tebboune marque une étape cruciale dans le développement de Sidi Abdellah. En combinant une distribution de logements à grande échelle avec une vision urbaine innovante, l’Algérie pose les jalons d’une ville nouvelle dynamique et prospère. Sidi Abdellah s’affirme ainsi comme un modèle de développement urbain durable pour l’Algérie du 21e siècle.