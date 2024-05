Algérie : 1er mai, Tebboune fête vraiment les travailleurs !

La Fête du travail, ce 1er mai 2024, qui commémore partout dans le monde la lutte des travailleurs, a été l’occasion d’importantes annonces en Algérie. Le Président Abdelmadjid Tebboune a en effet rendu publique sa décision d’augmenter significativement les salaires et d’augmenter de 10 à 15% les pensions des retraités.

« C’est ça l’Algérie nouvelle » titrait le quotidien algérien El Moudjahid le 2 mai 2024, reprenant en substance le sens de l’intervention du Président Tebboune lors de la Fête du Travail : dénonçant « des discours mensongers qui prétendaient que le Trésor était dans l’incapacité d’assurer le paiement des travailleurs, que les réserves de change étaient à leur plus bas niveau », « alors que la corruption avait rongé tous les secteurs durant le règne de la Issaba, dans une dérive sans précédent où la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe vulnérable ont été totalement abandonnées ». A l’inverse de cette gestion catastrophique et prédatrice, le Président Tebboune, rendant hommage au « Hirak béni » qui a « sauvé le pays », a réaffirmé la dimension sociale de l’État algérien : « la vocation sociale de l’État ne disparaîtra jamais »!

Un moment solennel et marquant

Le moment était solennel : organisée à la Maison du Peuple, qui abrite le siège de l’UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens, l’allocution présidentielle se tenait en présence des représentants des différents syndicats, mais également des Présidents des deux chambres du Parlement algérien, du Chef d’Etat Major de l’ANP et des membres du gouvernement. Citant les chiffres du FMI et de la Banque Mondiale, le président Tebboune a salué « le saut qualitatif »de l’économie algérienne, passant de 164 milliards de dollars en 2015 à 260 milliards de dollars en 2023 : avec en perspective une augmentation d’environ 40% en 2024, et le franchissement de la ligne des 400 millards de dollars en 2026 ou 2027, ce qui placera l’Algérie au 1er ou au deuxième rang des économies africaines, avec une accélération donnée à la création d’entreprises industrielles afin de renforcer le « made in Algeria », la production propre algérienne pour les biens de consommation et d’équipement des ménages.

L’augmentation des salaires qui a déjà atteint 47% en 2022 et 2023, va se poursuivre en 2024, facilitant la sortie de l’économie informelle pour les jeunes travailleurs, qui leur permettra de bénéficier pleinement du régime national de sécurité sociale et de leurs droits à la retraite. Des retraites dont la revalorisation rapide en 2024 devrait être entre 10 et 15%, afin que le pouvoir d’achat des anciens soit également en hausse.

Partager les fruits de la croissance

Avec les résultats tangibles de l’action économique menée sous son égide, Abdelmadjid Tebboune prouve que cette action est au service de tous, de toutes les classes d’âge et de toutes les catégories de travailleurs, afin que cet élan économique puise demain ses relais de croissance dans la hausse du pouvoir d’achat et l’augmentation de la consommation intérieure algérienne, sans recours aux importations !