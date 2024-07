Drame à Mogadiscio où un attentat des shebab fait 9 morts et 20 blessés

Un café bondé de Mogadiscio, capitale de la Somalie, a été frappé de plein fouet dimanche soir par l’explosion d’une voiture piégée. Neuf personnes ont péri et une vingtaine d’autres ont été blessées dans cet attentat survenu en plein cœur de la retransmission de la finale de l’Euro-2024.

Attentat dans un café situé non loin du palais présidentiel

Les shebab, groupe rebelle islamiste radical affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué l’attaque. Il s’agit du dernier d’une longue série d’attentats perpétrés par ces insurgés contre des cibles civiles et gouvernementales en Somalie. L’explosion a soufflé le café « Top Coffee », situé non loin du palais présidentiel, et provoqué un immense chaos. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent d’immenses flammes et une épaisse fumée s’élevant dans le ciel nocturne.

Témoin de la scène, Saïd Muktar a décrit la panique qui s’est emparée des clients du café. « Une déflagration assourdissante, suivie de fumée, de poussière et de flammes devant le restaurant. Nous avons paniqué et nous sommes précipités vers la sortie, mais elle était inaccessible. Nous avons dû escalader le mur à l’arrière pour fuir », a-t-il indiqué. Cet attentat meurtrier a provoqué une nouvelle vague de colère et d’indignation en Somalie.

Promesse d’une « guerre totale » contre les shebab

Le Président Hassan Sheikh Mohamud a réitéré sa détermination à combattre les djihadistes, promettant une « guerre totale » contre les shebab. Cependant, la situation sécuritaire reste très préoccupante dans le pays. Malgré une offensive militaire soutenue par l’Union Africaine et des frappes aériennes américaines, les shebab conservent une présence importante dans les zones rurales et continuent de mener des attaques meurtrières.

Le retrait de la mission de maintien de la paix de l’UA, prévu pour la fin de l’année 2024, pourrait fragiliser davantage la sécurité du pays. La Somalie se prépare à assumer seule la responsabilité de sa sécurité, mais les défis sont immenses. Cet attentat rappelle la violence qui gangrène la Somalie, depuis de nombreuses années, et met en lumière l’urgence de trouver une solution durable à ce conflit.