L’armée somalienne, appuyée par ses partenaires internationaux, a mené une frappe aérienne précise dans l’État de Galmudug, au centre du pays, neutralisant 50 éléments du groupe terroriste shebab.

Un succès militaire significatif

C’est une véritable opération coup de poing réalisée par l’armée somalienne appuyée par ses partenaires internationaux contre les shebab. L’opération, qui a eu lieu dans la région de Baraagta Gurguurte, près du district de Harardhere, a permis d’éliminer un commandant important shebab, Ahmed Jiis, connu pour sa dangerosité et ses plans d’attaques terroristes.

Le gouvernement somalien, en collaboration avec les tribus locales et ses partenaires internationaux, poursuit son combat contre le mouvement shebab. Cette frappe aérienne constitue un nouveau succès dans la lutte contre le terrorisme et vise à protéger la population civile.

Un contexte sécuritaire complexe

Le groupe terroriste shebab, affilié à Al-Qaïda, a été chassé des grandes villes somaliennes entre 2011 et 2012. Cependant, le groupe conserve une présence active dans les zones rurales, où il continue de mener des attaques meurtrières.

Le gouvernement somalien, déterminé à restaurer la paix et la sécurité dans le pays, s’engage à poursuivre ses efforts contre les shebab. La neutralisation de 50 éléments du groupe est une étape importante dans cette direction et offre l’espoir d’un avenir plus stable pour la Somalie.