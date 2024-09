Crise politique en Côte d’Ivoire : Le FPI rompt avec le RHDP

La Côte d’Ivoire se trouve au cœur d’une turbulence politique majeure. Le Front Populaire Ivoirien (FPI), sous la direction de Pascal Affi N’Guessan, a décidé de mettre un terme à son « accord de partenariat » avec le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le parti au pouvoir. Ce développement surprenant intervient à un moment critique, alors que le pays se prépare pour des échéances électorales importantes.

Quelle est la signification de cette rupture et quels en seront les impacts sur la scène politique ivoirienne ?

Un partenariat devenu caduc : la déclaration du FPI

Le FPI a annoncé sa décision de rompre l’accord de partenariat avec le RHDP dans un communiqué, arguant que cet accord est désormais « préjudiciable, sans objet et caduc ». Ce partenariat, signé le 2 mai 2023, visait à créer des alliances électorales et à favoriser la réconciliation nationale après des années de tensions politiques. Cependant, le FPI accuse le RHDP de ne pas avoir joué le jeu des alliances, notamment lors des élections municipales et régionales de septembre 2023, ce qui a conduit à la perte de plusieurs positions clés.

Les élections locales : une fracture irrémédiable

La rupture entre le FPI et le RHDP trouve ses racines dans les élections municipales et régionales de septembre 2023. Le FPI reproche au RHDP de ne pas avoir respecté les engagements de l’accord de partenariat, ce qui a provoqué une défaite significative, notamment la perte du Conseil régional du Moronou, bastion de Pascal Affi N’Guessan. Cette situation a exacerbé les tensions entre les deux partis et a alimenté les critiques internes au sein du FPI, mettant en lumière des divergences profondes quant à la stratégie électorale et à la gestion des alliances politiques.

La réaction du RHDP : une cohabitation plutôt qu’un partenariat

Du côté du RHDP, la réaction est plus mesurée. Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP, a relativisé l’importance de l’accord de partenariat, le qualifiant plutôt de « cohabitation ». Il estime que l’échec du FPI lors des élections locales est dû à des erreurs internes plutôt qu’à une défaillance du RHDP. Cette déclaration met en lumière une divergence de perspective sur la nature et l’impact de la coopération entre les deux partis, soulignant une fracture de plus en plus marquée.

Laurent Gbagbo et la situation actuelle : vers une nouvelle direction

Le FPI, fondé par Laurent Gbagbo en 1982, a connu des bouleversements significatifs au fil des années, notamment avec la création d’un nouveau parti par Gbagbo, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), en 2021. Pascal Affi N’Guessan, qui dirige le FPI depuis lors, se trouve désormais à un carrefour décisif. Le parti se prépare à un Congrès les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro, où il pourrait clarifier ses intentions pour les élections présidentielles d’octobre 2025 et redéfinir sa position sur la scène politique ivoirienne.