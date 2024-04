Côte d’Ivoire : bientôt une délégation de Guillaume Soro chez le secrétaire exécutif du RHDP

Entre Guillaume Soro et la famille politique d’Alassane Ouattara, le temps semble à la décrispation et au retour du dialogue. À la suite de certaines déclarations faites, jeudi, par le secrétaire exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le leader de Générations et peuples solidaires (GPS), s’est fendu d’un communiqué, ce vendredi, pour annoncer l’envoi prochain d’une délégation auprès de Cissé Bacongo.

Une délégation de Guillaume Soro sera prochainement dépêchée auprès du secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bacongo. Telle est l’annonce faite, ce vendredi, par le directeur de la communication de l’ancien Premier ministre. « M. Guillaume Kigbafori Soro a pris connaissance, avec un certain intérêt, des déclarations de Monsieur Cissé Ibrahim Bacongo, Secrétaire exécutif du RHDP. En conséquence, il a décidé de lui envoyer une délégation », lit-on dans le communiqué. « Cette initiative prouve la détermination et la volonté de M. Soro à prioriser le dialogue constructif dans l’intérêt supérieur de la nation », poursuit le texte.

Guillaume Soro saisit la balle au bond

L’annonce faite par Guillaume Soro découle des déclarations faites, hier jeudi, par Cissé Bacongo à son sujet. En effet, au cours d’une conférence de presse tenue par les cadres du RHDP, le secrétaire exécutif du parti est revenu sur le récent échange téléphonique qu’il y a eu entre Guillaume Soro et le Président Alassane Ouattara. Il trouve en cela une « bonne démarche qui va dans le sens de la réconciliation nationale ».

Sur la question du retour de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire, Cissé Bacongo et le porte-parole du parti, Mamadou Touré, ont insisté sur le fait qu’il n’y a aucune condition à remplir par l’ancien président de l’Assemblée nationale pour rentrer dans son pays. Il n’a précisément aucune obligation à adhérer au RHDP avant de regagner la terre de ses ancêtres. Les deux responsables ont évoqué les exemples de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui sont rentrés alors qu’ils étaient condamnés et ne s’étaient vu imposer aucune condition particulière. « Si Guillaume Soro veut rentrer, qu’il rentre dans son pays ! », a conclu Mamadou Touré, tout en précisant qu’« il n’y aura aucune action d’hostilité du RHDP au retour de qui que ce soit ».

Le RHDP a répondu à une “accusation” de Guillaume Soro

En réalité, la sortie des cadres du RHDP intervient au lendemain d’un post de Guillaume Soro sur ses réseaux sociaux. « Presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le Président Ouattara, qu’ai-je constaté du RHDP ? Des préalables. Toujours ! Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d’abord. Il faut qu’il fasse la preuve de sa sincérité. Il faut le châtier. Il serait malavisé de lui faire confiance, etc. Et ce discours je l’entends, je le comprends », lit-on dans le post. Pour Guillaume Soro, « tout ceci prouve qu’ils (les cadres du RHDP, ndlr) ne sont pas à la décrispation, à la paix ». Une paix pour laquelle il se dit très déterminé et patient. En répondant à Guillaume Soro, les cadres du RHDP ont ainsi voulu lever toute équivoque sur la question.