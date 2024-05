Pascal Affi N’Guessan annonce sa candidature à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire

L’ancien Premier ministre et leader du Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, a officiellement annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle prévues en 2025. Sa déclaration marque le début d’une campagne politique qui promet d’être intense. Il pourrait affronter son ancien mentor Laurent Gbagbo et l’actuel Président, Alassane Ouattara.

L’annonce de la candidature de Pascal Affi N’Guessan à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire a été accueillie avec intérêt par le paysage politique ivoirien. L’ancien Premier ministre, qui dirige actuellement le Front Populaire Ivoirien (FPI), a déclaré son intention de briguer la présidence du pays lors d’une conférence de presse à Abidjan.

Cette décision intervient alors que le pays se prépare pour une campagne électorale qui s’annonce compétitive. Affi N’Guessan, qui a été Premier ministre sous la présidence de Laurent Gbagbo, cherche à mobiliser son parti ainsi que les électeurs en mettant l’accent sur une plateforme axée sur la croissance économique, la réconciliation nationale et la stabilité politique.

Lors de son discours, il a souligné les défis majeurs que la Côte d’Ivoire devra relever dans les années à venir. Ces défis comprennent la lutte contre la pauvreté, l’amélioration des infrastructures et la réduction des inégalités. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les institutions démocratiques et de garantir des élections libres et transparentes.

Un face a face avec Alassane Ouattara ?

Cette candidature représente un défi majeur pour le paysage politique ivoirien, d’autant plus que d’autres figures importantes devraient également entrer dans la course. Le mouvement ULC-ADO 2025 a lancé une pétition pour une nouvelle candidature d’Alassane Ouattara. Ce serait alors le quatrième mandat de l’actuel président. La Côte d’Ivoire, qui reste l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest, sera attentive à l’issue de ces élections qui détermineront sa trajectoire pour les années à venir.

La déclaration de Pascal Affi N’Guessan marque donc le début d’une compétition politique qui promet d’être vive. Les prochaines semaines verront d’autres candidats potentiels annoncer leurs intentions alors que le pays se prépare pour un scrutin essentiel à sa stabilité et à sa prospérité future.