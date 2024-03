Côte d’Ivoire : l’ULC-ADO 2025 lance une pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, 2025 pointe déjà à l’horizon avec l’élection présidentielle. Dans les états-majors des partis, les choses se mettent progressivement en place. Et déjà, les sollicitations d’Alassane Ouattara pour briguer un quatrième mandat ont commencé. Dans ce sens, le mouvement ULC-ADO 2025 a lancé une pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara.

Alassane Ouattara, Président de la Côte d’Ivoire après 2025 ! C’est là tout le souhait de l’Union des leaders pour la candidature d’ADO en 2025 (ULC-ADO 2025). Ce mardi, ce mouvement a organisé une cérémonie officielle de lancement d’une pétition en vue de la candidature d’Alassane Ouattara pour la Présidentielle de 2025. Il se donne pour objectif de récolter quelque 4 millions de signatures en faveur de cette candidature. Pour son président, Serge Kakou Sanogo, en 2025, deux possibilités s’offrent aux Ivoiriens : soit ils choisissent le chemin de « la continuité des vastes chantiers de développement entamés depuis la crise postélectorale de 2011 », soit ils empruntent celui de la « rupture qui pourrait » conduire le pays « vers une incertitude ». Pour ULC-ADO 2025, le choix est fait depuis quelques mois où la plateforme et ses structures ont été mises en place à Abidjan.

Vers un nouveau duel Ouattara – Gbagbo ?

La Présidentielle de l’année prochaine en Côte d’Ivoire promet sans doute beaucoup de surprises. Samedi dernier, l’ancien Président Laurent Gbagbo, 78 ans, a officiellement accepté de se porter candidat à cette élection. Dès lors, il sait qu’il doit mener une lutte farouche pour recouvrer ses droits civiques. « Le Comité central engage la direction du parti à entreprendre, dès à présent, les actions appropriées afin que le PPA-CI obtienne la réinscription du nom du Président Laurent Gbagbo sur la liste électorale », avait annoncé le parti de Laurent Gbagbo, dans un communiqué à la suite de son acceptation d’être candidat, samedi dernier.

D’ici à là, le combat risque d’être ardu et la marche, périlleuse. Ceci d’autant plus que l’actuel chef d’État ivoirien sera certainement lui aussi candidat. Il y a quelques années, Alassane Ouattara, 82 ans, conditionnait son retrait de la vie politique à celui des deux autres dinosaures de la politique ivoirienne : Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. La faucheuse ayant mis Henri Konan Bédié hors course, le champ reste libre pour les deux autres. Un duel aux allures de déjà vu s’annonce. L’histoire va-t-elle bégayer ?