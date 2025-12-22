CAN : quand les arrivées des sélections africaines se transforment en défilé de mode

À chaque Coupe d’Afrique des Nations, les projecteurs ne se braquent pas uniquement sur les terrains. Dès leur arrivée dans le pays hôte, les sélections africaines offrent un spectacle parallèle devenu incontournable : celui de la mode. Costumes impeccables, tenues traditionnelles revisitées, créations contemporaines inspirées des tissus locaux… La CAN s’impose, édition après édition, comme un véritable podium à ciel ouvert, où l’élégance rivalise avec la fierté identitaire et ambitions sportives.

Dès la descente d’avion, le ton est donné. Les joueurs défilent en rangs serrés, souvent coordonnés, affichant une cohésion visuelle aussi travaillée que leur organisation tactique sur le terrain. Certaines équipes optent pour le costume sombre, coupe ajustée, cravate ou col officier, renvoyant une image de rigueur et de professionnalisme. D’autres préfèrent affirmer une identité culturelle forte, avec des tenues inspirées des habits traditionnels, modernisées par des coupes contemporaines et des accessoires sobres mais symboliques.

Cette montée en gamme stylistique traduit une volonté claire des fédérations africaines de maîtriser leur image et de raconter une histoire dès les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. La CAN est devenue par sa popularité et sa retransmission dans le monde entier une vitrine de la culture africaine. Les arrivées officielles sont devenues des moments de communication stratégique, soigneusement préparés en amont avec des stylistes, des designers locaux ou des marques africaines émergentes.

Des looks traditionnels ou audacieux

La Sénégal, par exemple, séduit régulièrement par des ensembles élégants mêlant sobriété et références culturelles discrètes, tandis que la Côte d’Ivoire n’hésite pas à jouer sur des tissus aux motifs forts, rappelant l’héritage textile du pays. De son côté, la Nigeria confirme son statut d’icône mode du football africain, avec des looks audacieux, souvent très commentés sur les plateformes numériques.

Ces tenues racontent aussi une Afrique sûre d’elle-même, créative et consciente de son soft power. En valorisant les savoir-faire locaux, en mettant en avant des créateurs du continent, les sélections contribuent à faire rayonner une industrie de la mode africaine en pleine effervescence. Chaque arrivée devient ainsi un manifeste : celui d’un continent qui refuse les clichés et impose ses codes.

Ce défilé informel, mais extrêmement médiatisé, participe à la magie de la CAN. Il crée l’événement avant même le premier coup de sifflet et rappelle que le football africain se joue aussi hors du terrain. Dans les halls d’aéroport comme sur les tapis rouges improvisés, les équipes nationales prouvent qu’à la CAN, le style est désormais indissociable de la performance.

Sur le terrain, le Maroc, sans Mohammed VI absent mais sous les yeux et les acclamations du Prince Moulay Hassan, a dominé avec brio Les Comores 2-0 lors du match d’ouverture.Cet après midi, le Mali défie la Zambie puis l’Afrique du Sud affronte l’Angola. Ce soir l’Egypte sera opposé au Zimbabwe.