CAN 2025 : Sénégal – Égypte, le choc des géants ce mercredi 14 janvier

À l’approche d’une demi-finale très attendue, le Sénégal et l’Égypte se retrouvent pour un nouveau choc au sommet de la CAN 2025. Ce mercredi 14 janvier, les deux géants du football africain s’affrontent à Tanger avec, en ligne de mire, une place en finale. Cette affiche réveille une rivalité ancienne, nourrie par des confrontations décisives lors des dernières grandes compétitions continentales.

Entre revanche pour les Pharaons et confirmation pour les Lions, l’enjeu dépasse largement le simple cadre sportif.

Une qualification égyptienne riche en suspense

Le quart de finale disputé au Stade Adrar d’Agadir a tenu toutes ses promesses. Très tôt dans la rencontre, l’Égypte a pris l’ascendant en menant 2-0 dès la première demi-heure de jeu. Malgré un retour au score des Éléphants ivoiriens, les Pharaons ont su faire preuve de résilience. Mohamed Salah, en marquant le troisième but à la 52e minute, a scellé le destin de la Côte d’Ivoire, malgré une ultime réduction du score par Guelma Doué. Cette victoire propulse les hommes de Rui Vitória vers un nouveau défi de taille : affronter le Sénégal pour une place en finale au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat le 18 janvier prochain.

Le poids d’un passé riche en émotions

Les retrouvailles entre ces deux nations réveillent des souvenirs encore frais dans la mémoire des supporters. En 2006, lors de leur unique confrontation précédente en demi-finale, l’Égypte l’avait emporté (2-1) sur ses terres avant de soulever la coupe. Cependant, la donne a changé lors de la CAN 2021 au Cameroun, où le Sénégal a écrit la plus belle page de son histoire en battant les Pharaons en finale aux tirs au but. Quelques mois plus tard, les Lions réitéraient cet exploit en barrant la route du Mondial 2022 aux Égyptiens. Cette demi-finale marocaine apparaît donc comme l’occasion d’une revanche éclatante pour l’Égypte ou d’une confirmation de suprématie pour le Sénégal.

Une rivalité historique au sommet du continent

Sur le papier, l’équilibre est presque parfait entre ces deux géants. En 15 confrontations historiques, l’Égypte totalise 7 victoires contre 6 pour le Sénégal, avec seulement 2 matchs nuls. Cette régularité dans l’excellence prouve que chaque match entre ces deux sélections est une affaire de détails et de nerfs. Alors que l’autre demi-finale opposera le Maroc aux Super Eagles du Nigeria à Rabat, le choc de Tanger s’annonce comme une finale avant la lettre.