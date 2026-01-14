CAN 2025 : le Sénégal efface l’Égypte et valide son ticket pour la finale

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 après une victoire précieuse et maîtrisée face à l’Égypte (1-0). Dans une demi-finale très attendue entre deux géants du football africain, les Lions de la Teranga ont fait preuve de solidité, de discipline tactique et d’efficacité, grâce à un but décisif de Sadio Mané inscrit en première période.

A Dakar,

Coups de klaxon, cris stridents de joie, applaudissements. Ce sont ces notes qui ont accompagné le coup,de sifflet final du match qui a opposé, ce mercredi après-midi, le Sénégal à l’Egypte. Match qui entre dans le cadre des demi-finales de la CAN 2025 qui se joue au Maroc. Les Lions de la Téranga ont sorti leur crocs pour dévorer les Pharaons (1 – 0). Et au moment où ces lignes sont postées, les Sénégalais continuent de jubiler dans les rues. En attendant la finale de la compétition.

Cette demi-finale de la CAN 2025 opposait deux nations au palmarès impressionnant. D’un côté, l’Égypte, sept fois championne d’Afrique, réputée pour son expérience des grands rendez-vous. De l’autre, le Sénégal, ancien champion, déterminé à confirmer son statut et à retrouver sa couronne continentale. Dès les premières minutes, les Sénégalais ont imposé un pressing haut et un rythme soutenu, empêchant les Pharaons de développer leur jeu. La bataille du milieu de terrain a été intense, avec une forte implication physique et peu d’espaces laissés à l’adversaire.

Sadio Mané, l’homme des grands rendez-vous

La délivrance est intervenue après la pause, Sadio Mané a fait parler son sens du but et son sang-froid. Profitant d’une action collective bien construite, l’attaquant sénégalais a conclu avec précision, trompant le gardien égyptien d’une frappe imparable à la 78è minute. Ce but, le seul de la rencontre, a suffi au bonheur des Lions. Déjà décisif lors des tours précédents, Mané a une nouvelle fois démontré son importance dans les matchs à enjeu. Son leadership offensif et son expérience ont pesé lourd dans cette demi-finale de la CAN 2025.

Après ce but, l’Égypte a tenté de réagir en multipliant les offensives, sans toutefois parvenir à inquiéter sérieusement la défense sénégalaise. Bien organisée, solide dans les duels et attentive sur les ballons aériens, l’arrière-garde des Lions a parfaitement contenu les assauts des Pharaons. Le gardien sénégalais, peu sollicité, s’est montré rassurant lorsque nécessaire, confirmant la solidité collective d’une équipe parfaitement en place tactiquement.

Le Sénégal en route vers un nouveau sacre

Grâce à ce succès, le Sénégal décroche son billet pour la finale de la CAN 2025 et se rapproche d’un nouveau titre continental. Cette qualification confirme la régularité et la maturité d’une sélection qui s’impose désormais comme une référence du football africain. Les Lions de la Teranga attendent désormais de connaître leur adversaire pour la finale, avec l’ambition claire d’inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès et de marquer un peu plus l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations.

Notons qu’au coup de sifflet, des cris de joie ont retenti dans la capitale sénégalaise, comme si les Lions venaient de remporter la CAN. « Nous avons vécu une pression immense, après le but des Lions. Au départ, les Égyptiens ne jouaient et semblaient vouloir mener vers des prolongation puis des tirs aux buts. Heureusement que Sadio Mané était là et a su faire la différence », déclare Pape Diop, ancien joueur de Navétanes.