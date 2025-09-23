CAN 2025 au Maroc : AEVM élargie et « Yalla » pour les supporters — ce qu’il faut savoir

À l’approche de la CAN (21 décembre 2025–18 janvier 2026), le Maroc introduit une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM) temporaire pour huit pays africains et lance « Yalla », une appli officielle combinant Fan ID et e-visa pour les détenteurs de billets. Objectif : fluidifier les flux et sécuriser les entrées pendant le tournoi.

Alors que le Maroc s’apprête à accueillir la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les autorités marocaines ont annoncé la mise en place d’une mesure exceptionnelle de contrôle aux frontières. Une Autorisation Électronique de Voyage au Maroc, connue sous le nom d’AEVM, sera temporairement requise pour les ressortissants de huit pays africains, du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026. L’objectif de cette mesure est de mieux gérer l’afflux de visiteurs pendant la compétition et de garantir un haut niveau de sécurité.

L’AEVM n’est pas une nouveauté en soi. Ce dispositif existe déjà pour plusieurs pays exemptés de visa, notamment certains pays africains comme le Congo, le Ghana ou la Guinée. La nouveauté réside dans son extension temporaire à de nouveaux pays, en lien direct avec l’organisation de la CAN. Ainsi, les ressortissants de l’Algérie, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Gabon, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie devront impérativement obtenir cette autorisation avant de se rendre au Maroc pendant cette période.

Support numérique l’identification du spectateur

Pour les supporters souhaitant assister aux matchs, un système spécifique a été mis en place via l’application mobile « Yalla ». Développée en partenariat avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (LOC), cette application fera office à la fois de Fan ID et de visa électronique. Elle regroupera en un seul support numérique l’identification du spectateur et son autorisation d’entrée sur le territoire marocain. Son lancement est prévu pour le 25 septembre 2025, date à partir de laquelle les demandes pourront être formulées.

Pour les voyageurs n’ayant pas l’intention d’assister aux matchs, mais souhaitant venir au Maroc pour le tourisme, des affaires ou des visites familiales, la procédure est différente. Ils devront effectuer leur demande d’AEVM via le portail officiel acces-maroc.ma. Ce site est déjà utilisé pour les demandes classiques d’e-Visa. Dans ce cas, la demande devra impérativement être déposée au moins 96 heures avant le départ prévu.

Caractère temporaire et exceptionnel de la mesure

Bien que cette obligation concerne une grande majorité des voyageurs issus des huit pays ciblés, certaines catégories en sont exemptées. C’est notamment le cas des titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, des personnes disposant d’un titre de séjour en cours de validité au Maroc, des passagers en transit ne quittant pas la zone internationale des aéroports, des conjoints de citoyens marocains, sur présentation d’un justificatif de mariage, ainsi que des voyageurs âgés de plus de 55 ans.

Le Maroc insiste sur le caractère temporaire et exceptionnel de cette mesure. Elle prendra fin quelques jours après la clôture officielle de la CAN, soit le 25 janvier 2026. D’ici là, l’AEVM devra être présentée non seulement à l’arrivée sur le sol marocain, mais également dès l’embarquement. La compagnie Royal Air Maroc a d’ores et déjà communiqué à ce sujet, rappelant que les passagers concernés devront anticiper leur demande, sans quoi l’embarquement leur sera refusé. Elle invite les voyageurs à vérifier leur situation et à s’assurer que tous les documents nécessaires sont en ordre avant leur départ.

Désengorger les postes frontières

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la gestion des flux migratoires et de renforcement de la sécurité, en particulier lors de grands événements internationaux. En facilitant l’entrée des supporters tout en assurant un filtrage numérique plus efficace, le Maroc espère conjuguer accueil chaleureux et organisation rigoureuse. Le recours à une autorisation électronique permet aussi de désengorger les postes frontières en amont, tout en rendant les procédures plus transparentes pour les voyageurs.

Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite quant à la prolongation ou la généralisation future de cette autorisation à d’autres périodes ou d’autres nationalités. Cependant, si cette expérience s’avère concluante, il est possible que le Maroc envisage d’élargir ce type de dispositif dans le cadre de sa politique migratoire et touristique. Cette mesure, bien que temporaire, représente une évolution significative dans la manière dont le Maroc prépare l’accueil de ses visiteurs. En alliant technologie, anticipation et sécurité, le pays veut offrir aux milliers de supporters attendus une expérience fluide et rassurante, tout en assurant la réussite logistique et sécuritaire d’un événement d’envergure continentale.