CAN 2025 : Algérie – RD Congo : heure, chaîne et enjeux de ce « choc précoce »

Ce mardi 6 janvier à 17h00 au Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat, l’Algérie affronte la RD Congo pour une place en quarts de finale de la CAN 2025. Un duel au sommet entre deux des meilleures formations du tournoi, qui suscite la polémique sur le format de la compétition.

Algérie – RDC : Le coup de gueule de Claude Le Roy

Présent au Maroc, l’ancien sélectionneur des Léopards (2004-2006) n’a pas mâché ses mots sur RMC Sport. Pour lui, ce choc des huitièmes de finale est une anomalie.

« Ce match Algérie-RDC m’énerve. Une équipe à 9 points affronte une autre à 7 points… » Pour Le Roy, le tableau final pénalise injustement les équipes performantes trop tôt dans la compétition. Et notemment l’Algérie et la RDC, deux équipes ayant brillé en phases de poules

« Le match Algérie – RD Congo, ça m’énerve » Claude Le Roy charge la CAF pic.twitter.com/6AADfFgjho — LeLien (@LeLienofficiel) 5 janvier 2026

Parcours et statistiques : Fennecs contre Léopards

Avant ce huitième de finale, les deux équipes affichent des bilans impressionnants :

Algérie (1ère du Groupe E) : 9 points, carton plein contre le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale.

RD Congo (2ème du Groupe D) : 7 points, invaincue avec une victoire clé contre le Bénin et un nul solide face au Sénégal.

Deux équipes qui prétendent au titre se retrouve dès les huitièmes de finale. Un système qui effectivement interroge.

Les déclarations de Petković et Desabre avant le match

L’enjeu est immense pour Vladimir Petković (Algérie) et Sébastien Desabre (RDC).

Vladimir Petković : « Le Congo est une équipe bien construite… Offensivement, elle est particulièrement dangereuse sur le côté droit. »

Sébastien Desabre : « Au Congo, nous sommes habitués à jouer sous pression, les joueurs le savent et apprécient ce contexte. »

Les deux équipes se craingnent et se respectent. Elles sont conscientes qu’il va falloir faire un match parfait pour se qualifier.

Historique des confrontations Algérie – RD Congo

Si l’Algérie et la RDC sont des géants d’Afrique, elles ne se sont croisées qu’une seule fois en CAN (0-0 en 2000). Leurs duels récents se limitent à des matchs amicaux souvent soldés par des nuls (1-1). Ce mardi, il faudra un vainqueur. Lors des rencontres plus anciennes, c’est à chaque fois l’Algérie qui s’était imposée.

Diffusion TV : Où voir le match Algérie face à la RD Congo ?

Le coup d’envoi sera donné à 17h00 (heure locale et GMT+1). Le match sera diffusé sur beIN Sports.

Les compositions probables :

Algérie : Zidane – Aït-Nouri, Bensebaïni, Belaïd, Belghali – Bennacer, Chaïbi, Abdelli – Mahrez, Amoura, Maza.

RD Congo : Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe – Mukau, Sadiki, Kakuta, Bongonda, Mbuku – Bakambu.

Le tableau final

Le Nigeria attend le vainqueur Le gagnant de ce duel affrontera le Nigeria en quarts de finale le 10 janvier. Les Super Eagles ont impressionné en écrasant le Mozambique (4-0) grâce au duo Lookman-Osimhen.

Une route difficile attend les Fennecs ou les Léopards, avec une potentielle demi-finale contre le Cameroun ou le Maroc.