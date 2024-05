Cameroun : Sweet Mommy Party revient en force

Après une longue période d’interruption, due à la pandémie à Covid-19, Éléonore Makam, présidente de l’association dénommée : « Mother’s Love » et sa dynamique équipe, renouent, ce dimanche 26 mai 2024, et ce, de la plus belle des manières, avec cet évènement baptisé : « Sweet Mommy Party». Il n’y avait pas meilleur cadre que la salle de conférences du Codas Caritas, située au quartier Nylon, à Douala. Un moment convivial, pour célébrer les Mères, sans distinction de chapelle politique, de race, d’âge, d’ethnie, ni de religion.

Venues en très grand nombre, ce jour, les mères ont, à en croire les témoignages des unes et des autres, passé des moments inoubliables. Elles ont fait des connaissances, échangé longuement sur le thème : « Les violences conjugales », partagé, chanté et dansé. Des interventions des unes et des autres, toutes les mamans présentes à cet évènement, condamnent énergiquement les violences conjugales, car elles n’amènent rien de positif dans un foyer, même dans une société. Alors, elles militent toutes pour le dialogue, la promotion de la paix.

Pour Éléonore Makam, présidente de l’association Mother’s Love, « nous sommes là aujourd’hui parce que nous avons les enfants qui nous aiment. Réjouissons-nous, oublions les maladies, les remboursements à la réunion, etc. Dansons, amusons-nous, car c’est notre jour aujourd’hui. Et être maman, c’est une grâce ». « Et pour cette année, nous allons pour les jours à venir, lancer le service de médiation, lequel consistera pour une maman solliciter Mother’s Love, pour les différends en famille, entre enfants, entre les enfants et la maman », ajoute-t-elle.

Selon Madame Atangana, « la Sweet Mommy Party est pour moi, un moment de renforcement des relations entre les enfants et leurs mamans, de rencontres, de partages et d’échanges. Cette cérémonie, non seulement me permet de me déstresser, elle me permet également de penser à mes 15 ans. J’ai beaucoup appris lors des échanges. Cette 4è édition de la Sweet Mommy Party, nous donne l’opportunité de nous poser de bonnes questions. Je tire un coup de chapeau à la promotrice. ».

« Je dis d’abord merci au Seigneur qui m’a permis de voir ce jour. Les mêmes remerciements s’adressent à Mme Eléonore Makam, promotrice de cet évènement, qui réunit en un seul endroit, un grand nombre de mamans. Je ne saurais terminer sans remercier mes enfants, qui, pour témoigner leur amour à ma modeste personne, m’ont conduit jusqu’ici. Non seulement j’ai passé de beaux moments, j’ai également fait la connaissance et échanger avec d’autres femmes », déclare la ménagère Maa Miche.

« Cet évènement me manquait déjà. Après ce mauvais vent, qui n’était autre que la pandémie à Covid-19, je suis très contente, parce que la promotrice ne s’est pas découragée. Elle a relancé, cette cérémonie, devenue pour nous, les mères, comme une tradition. J’attends impatiemment la prochaine édition », ajoute-t-elle.

« Chers enfants, occupez-vous de nous, comme nous l’avions fait pour vous. N’attendez pas que votre mère/père décède, pour lui acheter un cercueil à coût de millions de francs, pour faire des discours flatteurs, pour inviter les services traiteurs de renom. Témoignez-lui votre affection tant qu’elle est encore en vie. Elle de son côté, va continuer à vous bénir », déclare la matriarche Julienne K.

Il faut signaler qu’en dehors de la célébration de la fête des mères, l’association Mother’s Love, fait dans la sensibilisation, l’éducation et fait la promotion de l’autonomisation de la femme, pour lutter contre les violences en famille et dans la société. A l’issue de cette importante cérémonie, qui a duré 11 heures d’horloge, toutes les mamans présentes ne sont pas rentrées les mains vides.