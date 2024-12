Booba raille les ventes de La Fouine sur « Capitale du Crime Radio »

La Fouine a marqué son grand retour, le vendredi 22 novembre, avec l’album « Capitale du Crime Radio ». Trois ans après sa dernière sortie, le rappeur dévoilait enfin ce nouvel opus, avec des collaborations prestigieuses telles que Leto, ZKR, RK, Franglish, La Fève, Koba LaD et S.Pri Noir. Mais à peine les premiers chiffres de vente tombés, Booba n’a pas tardé à réagir.

Le retour de La Fouine après trois années d’absence a été largement commenté. Lors de la promotion de « Capitale du Crime Radio », il a accordé une interview à Libération, où il a partagé ses réflexions sur l’évolution du rap et la nouvelle génération d’artistes. Il a exprimé sa déception concernant le manque de message dans le rap actuel. Selon lui, le genre a perdu son côté engagé, qui faisait partie de son ADN. Il regrettait que les rappeurs d’aujourd’hui ne revendiquent plus leurs quartiers ou ne prennent plus position, comme c’était le cas à ses débuts.

Les propos de La Fouine qui n’ont pas échappé à Booba

Ces déclarations n’ont pas échappé à Booba. Le rappeur, connu pour ses piques envers ses confrères, a réagi vivement sur ses réseaux sociaux. « Ohlaohla on t’a laissé ressusciter, tu vas pas nous fatiguer non plus hein », a lancé le DUC dans un message qui a rapidement fait réagir les internautes. Ce n’était pas la première fois que Booba commentait un retour de La Fouine, mais cette fois-ci, ses paroles semblaient plus acerbes.

Quelques jours après, Booba a de nouveau fait parler de lui en partageant sur Instagram les chiffres de vente de l’album Capitale du Crime Radio. Selon les données, La Fouine aurait vendu un peu plus de 11 000 exemplaires en deux semaines. Bien qu’il s’agisse d’un résultat honorable, surtout sans véritable tube pour booster les ventes, Booba n’a pas hésité à ajouter une touche ironique à son commentaire. En légende, il a écrit : « En route vers le platine », se moquant de la modestie de ce chiffre comparé aux attentes qu’il aurait pu avoir.

Un retour sous haute tension

La réaction de Booba aux chiffres de Capitale du Crime Radio est d’autant plus surprenante qu’il y a quelques mois, il annonçait vouloir apaiser ses relations avec La Fouine. Pourtant, comme le prouve cette nouvelle attaque, le DUC n’hésite pas à railler son confrère à la moindre occasion. La rivalité entre les deux rappeurs semble bel et bien loin d’être enterrée, malgré les efforts de réconciliation de La Fouine.

Il est important de noter que vendre plus de 11 000 copies en seulement deux semaines est loin d’être anodin dans le milieu du rap français, surtout à une époque où les ventes physiques sont en déclin et où les streams dominent largement. Cependant, les attentes étaient élevées pour cet album, notamment en raison du retour après trois ans d’absence. Sans un tube marquant ou un véritable soutien médiatique, La Fouine n’a pas réussi à convaincre tous ses détracteurs, dont Booba.

La rivalité Booba-La Fouine : un feuilleton qui dure

Depuis des années, la rivalité entre Booba et La Fouine est l’un des feuilletons les plus médiatisés du rap français. Les deux artistes se sont affrontés sur scène, dans leurs morceaux, et à travers les réseaux sociaux, chacun cherchant à prendre le dessus sur l’autre. Même si certains ont espéré une réconciliation, la guerre de trolls et de piques publiques semble perdurer, avec chaque déclaration étant une nouvelle occasion de relancer les hostilités.

Le message de Booba sur Instagram n’est pas qu’une simple moquerie. C’est également un moyen subtil pour lui de souligner la distance entre lui et La Fouine, en mettant en lumière la réussite relative de ce dernier face à sa propre carrière. Booba, qui a connu un immense succès avec ses albums et ses singles, n’a jamais hésité à critiquer ceux qu’il considère comme ses rivaux, et La Fouine ne fait pas exception à la règle.

Le business du rap : entre critiques et chiffres

Dans le monde du rap, les chiffres de vente jouent un rôle crucial. Les artistes qui rencontrent du succès dans les charts sont souvent considérés comme les plus influents. Cependant, la qualité artistique ne se mesure pas uniquement par les ventes, et nombreux sont les rappeurs qui ont su marquer l’histoire sans pour autant dominer les classements. Dans ce contexte, la moquerie de Booba envers La Fouine pourrait aussi être interprétée comme une manière de remettre en question la place de ce dernier dans le paysage rap actuel.

Si la rivalité entre Booba et La Fouine alimente les discussions et maintient les deux artistes sous les projecteurs, elle pourrait également être perçue comme un frein à leur évolution respective. En effet, au lieu de se concentrer sur leur musique et d’apporter des projets innovants, leurs échanges publics se transforment souvent en guerres de chiffres et de mots. Cela pourrait nuire à leur image auprès d’un public qui préfère la musique à la polémique.

Une question d’ego

Derrière cette guerre des chiffres et des ventes, se cache également une question d’ego. Booba, qui domine largement la scène rap depuis des années, voit probablement d’un mauvais œil le retour d’un rival comme La Fouine. De son côté, La Fouine, qui a pris le temps de revenir avec un projet ambitieux, semble vouloir rappeler sa place dans le rap français, malgré la dure réalité des chiffres de vente.