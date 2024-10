Booba se défile devant la belle-sœur de Diam’s

Vivement critiqué pour sa dernière attaque envers Diam’s, Booba fait une fois de plus, la une après avoir publié une vieille photo de l’ancienne rappeuse présente à une soirée de Diddy.

Un petit rappel s’impose : le rappeur américain Diddy, lui, fait l’objet de plusieurs accusations d’agressions sexuelles qui nuisent gravement à son image. Il est présentement en détention pendant que les éclaircissements nécessaires soient faits sur les multiples accusations qui pèsent sur son dos.

Booba retire sa publication sur Diam’s

Après avoir partagé la photo de Diam’s présente à une fête de Diddy, Booba s’est attiré les foudres non seulement des fans de l’ancienne rappeuse mais aussi celles de sa famille. En effet, la belle-sœur de Diam’s s’est insurgée contre le DUC de Boulogne, qui a pour le coup été accusé d’avoir publié les photos dans un but très controversé.

La femme, elle, va plus loin en précisant que Diam’s était aux antipodes des pratiques reprochées à Diddy et que cela n’avait rien à voir avec l’artiste ; « J’ai vu la photo que Booba a postée de ma belle-sœur… On sait tous qui est la **** de Puffy Daddy en France, ce n’est certainement pas Diam’s. Arrête avant que je me déclenche et que je dévoile toute la vérité ».

Une attaque contre l’islam ?

Une mise en garde qui laisse entendre que prochainement des révélations pourraient faire surface. Quant au DUC de Boulogne lui, une salve de critiques par rapport à son geste s’est abattue sur lui. Afficher dans un contexte particulier Diam’s qui aujourd’hui s’est reconvertie à l’Islam n’a pas été du tout du goût des internautes.

Face à la pression, le rappeur franco-sénégalais a finalement retiré sa publication, alors que son comportement dégradant envers la femme et l’Islam a été pointé du doigt. Des accusations auxquelles B2oba a répondu en affirmant que le post a été supprimé car « ce n’était pas sûrement pas une attaque contre l’islam ».