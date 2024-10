Rohff vs Booba : nouvelles accusations après les révélations sur Diddy

Le clash entre Rohff et Booba a pris une nouvelle tournure avec les récentes révélations entourant le producteur américain Diddy. Ce scandale, qui secoue actuellement l’industrie musicale aux États-Unis, a également fait des vagues sur la scène rap française.

Tout a commencé lorsque Booba a partagé sur ses réseaux sociaux un témoignage décrivant une soirée privée organisée chez un milliardaire. Le rappeur de Boulogne aurait croisé Diddy lors de cet événement, mais il s’est empressé de préciser qu’il n’avait pas pris part aux fameuses « after-parties » jugées controversées. Cependant, cette tentative de Booba pour se dissocier des allégations visant Diddy n’a pas convaincu son éternel rival, Rohff. Saisissant cette opportunité, le rappeur du 94 s’est empressé de partager les déclarations d’une femme prétendant avoir assisté à ces fameuses soirées.

L’existence hypothétique d’enregistrements compromettants

Rohff laisse entendre que Booba pourrait être impliqué dans des comportements similaires à ceux reprochés au producteur américain. Sans détour, Rohff a multiplié les accusations, évoquant la possible utilisation de GHB lors de ces événements, des pratiques sexuelles non consenties, et même l’existence hypothétique d’enregistrements compromettants. Il va jusqu’à suggérer que Booba aurait pu obtenir des privilèges de Diddy en échange de certaines faveurs douteuses.

Après plusieurs jours de silence, Booba a finalement réagi, non pas directement sur les accusations, mais en publiant une série de tweets où il évoque d’autres sujets, notamment l’ex-femme de Rohff et une audience judiciaire en 2014 sur l’état psychiatrique de ce dernier. Reste à voir si le rappeur du 92 choisira de répondre plus frontalement à son adversaire dans les jours à venir. Les différends entre rappeurs sont souvent marqués par des échanges tendus, des attaques sur les réseaux sociaux et des rivalités persistantes, notamment entre Gims, Booba, Rohff, et plus récemment avec la controverse autour de Diddy.

Booba et Rohff, une animosité qui remonte aux années 2000

Booba vs Rohff : La rivalité entre Booba et Rohff est l’une des plus célèbres de la scène rap française. Leur animosité remonte aux années 2000 et a été marquée par des clashs publics, des diss tracks et des altercations physiques, notamment dans une boutique Unkut en 2014. Leurs différends ont pris de l’ampleur avec l’affaire Diddy, où Rohff a saisi l’occasion pour relancer les hostilités en accusant Booba d’être potentiellement impliqué dans des pratiques douteuses, similaires à celles reprochées au producteur américain. Rohff ne ménage jamais Booba, qu’il accuse fréquemment de mensonges, d’opportunisme, voire de trahison envers la culture rap.

Booba vs Gims : La querelle entre Booba et Gims a pris racine dans les désaccords sur l’authenticité et la direction artistique du rap français. Booba, connu pour son franc-parler, a souvent critiqué Gims pour sa musique, qu’il juge plus orientée vers la variété et moins fidèle à l’esprit du rap. Cette rivalité s’est intensifiée sur les réseaux sociaux, où Booba s’en prend régulièrement à Gims, en le qualifiant de « vendeur de disques mais pas de rap ». Gims, de son côté, a tenté de rester plus mesuré dans ses réponses, tout en critiquant le manque de respect de Booba pour les autres artistes.

Gims et Rohff, des choix de carrière différents

Gims vs Rohff : La relation entre Gims et Rohff est moins conflictuelle que celle entre Booba et les deux rappeurs, mais elle n’est pas sans tensions. Gims a collaboré avec Rohff sur certains projets, mais leur vision du rap et leurs choix de carrière diffèrent. Alors que Gims s’est ouvert à un style plus commercial et grand public, Rohff a toujours revendiqué un rap plus authentique et brut, ce qui crée des divergences artistiques.

L’affaire Diddy et ses répercussions : Le scandale qui secoue actuellement le producteur américain Diddy, impliqué dans des accusations de soirées controversées, a pris une dimension internationale et affecte indirectement la scène rap française. Booba, qui a toujours cherché à se lier à des figures du rap américain, a tenté de se distancier des allégations visant Diddy. Cependant, Rohff a profité de cette situation pour jeter des soupçons sur Booba, insinuant que ce dernier pourrait avoir été impliqué dans des pratiques similaires.