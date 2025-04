Boeing mise sur l’Afrique : un nouveau bureau ouvert à Addis-Abeba

Boeing renforce ses liens avec l’Afrique en ouvrant son premier bureau sur le continent, à Addis-Abeba. Inaugurée le 23 avril 2025, cette implantation traduit une volonté affirmée de proximité avec ses partenaires africains. L’opération souligne aussi le rôle croissant de l’Éthiopie comme carrefour majeur du transport aérien.

Addis-Abeba confirme ainsi son statut de hub incontournable pour l’aviation africaine.

Addis-Abeba, nouveau centre de gravité pour Boeing en Afrique

Le choix d’Addis-Abeba n’est pas anodin. Capitale politique de l’Afrique et siège d’Ethiopian Airlines, la ville affirme son rôle de carrefour aérien stratégique. L’aéroport international de Bole, qui accueille plus de sept millions de passagers par an, incarne cette dynamique. L’ouverture du bureau de Boeing s’inscrit dans cette logique : consolider sa présence aux côtés de son plus grand client africain, Ethiopian Airlines, et renforcer ses liens avec un continent où le transport aérien connaît une croissance fulgurante de 5,7 % par an, au-delà des moyennes mondiales.

Un partenariat renforcé avec Ethiopian Airlines

La relation entre Boeing et Ethiopian Airlines ne date pas d’hier. La compagnie aérienne exploite déjà une impressionnante flotte de plus de 80 avions Boeing, dont des 737, 777 et Dreamliners 787. En 2023, elle avait frappé un grand coup en passant une commande record de 6 milliards de dollars pour de nouveaux appareils. L’installation de Boeing à Addis-Abeba traduit un acte de fidélité envers son partenaire historique, Ethiopian Airlines. Elle vise aussi à accompagner la croissance de la compagnie aérienne. Boeing entend également tirer parti de l’écosystème aéronautique éthiopien, riche en infrastructures de maintenance et en formations de pilotes de haut niveau.

Une décision stratégique portée par l’ambition éthiopienne

Pour l’Éthiopie, cette implantation est une reconnaissance internationale des ambitions portées par son plan décennal pour le secteur des transports. Ce plan, soutenu par un investissement colossal de 74 milliards de dollars, vise à moderniser les infrastructures, réduire les coûts commerciaux et améliorer la connectivité intra-africaine. Lors de l’inauguration, le ministre éthiopien des Transports, Alemu Sime, a salué cette avancée comme une étape capitale vers une « Afrique connectée et prospère ». Le soutien de Boeing s’inscrit parfaitement dans cette feuille de route ambitieuse.

Henok Teferra Shawl, à la tête des opérations africaines

Pour piloter cette nouvelle ère africaine, Boeing a confié les rênes à Henok Teferra Shawl, un expert reconnu du secteur aérien et ancien cadre d’Ethiopian Airlines. Son expérience de plus de 20 ans dans l’aviation et la diplomatie, notamment en tant qu’ancien ambassadeur d’Éthiopie en Europe, représente un atout majeur pour naviguer dans les enjeux complexes du marché africain. Placé sous la supervision de Kuljit Ghata-Aura, président de Boeing Moyen-Orient, Turquie, Afrique et Asie centrale, Shawl aura pour mission de consolider l’expansion africaine du géant américain.

Boeing parie sur l’avenir du transport aérien africain

L’ouverture de ce bureau africain est plus qu’un symbole. C’est une réponse pragmatique à la croissance rapide de la demande de transport aérien en Afrique. Boeing ne veut plus gérer ses affaires africaines depuis Dubaï ou Johannesburg. Il veut être au cœur de l’action. À Addis-Abeba, Boeing se positionne stratégiquement pour accompagner un continent en pleine ascension économique, dont les besoins en infrastructures modernes et en connectivité internationale ne cessent de croître.