Éthiopie : accord pour la construction du plus grand aéroport d’Afrique

L’Éthiopie, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et Ethiopian Airlines, lance la construction du plus grand aéroport d’Afrique à Bishoftu, près d’Addis-Abeba. Ce projet de 7,8 milliards de dollars vise à tripler la capacité aéroportuaire du pays d’ici 2040, avec l’objectif d’accueillir 60 millions de passagers annuels. La mise en service est prévue pour 2029.

Un grand projet est en cours en Éthiopie, destiné à transformer le pays en une véritable plaque tournante du transport aérien en Afrique. La Banque africaine de développement (BAD) et Ethiopian Airlines ont signé un accord pour la création d’un nouvel aéroport international, qui devrait devenir le plus grand du continent. Avec un investissement estimé à 7,8 milliards de dollars, ce méga-projet affiche des ambitions impressionnantes pour le pays et son secteur aérien.

Un aéroport de dimension continentale

Le futur aéroport sera situé à Bishoftu, à environ 40 kilomètres au sud-est d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Ce projet vise à répondre à la demande croissante en matière de transport aérien, tant pour les passagers que pour le fret. L’actuel aéroport international de Bolé, qui a atteint ses limites, accueille chaque année environ 17 millions de voyageurs. Les autorités éthiopiennes prévoient de tripler cette capacité d’ici 2040, avec un objectif ambitieux de 60 millions de passagers annuels.

L’aéroport de Bishoftu aura ainsi un rôle stratégique dans la gestion du transport aérien à l’échelle internationale, consolidant la position de l’Éthiopie en tant que leader dans ce domaine sur le continent. Cette nouvelle infrastructure viendra soutenir les ambitions d’Ethiopian Airlines, déjà la plus grande compagnie aérienne d’Afrique. Si la date exacte d’ouverture n’a pas été précisée, les autorités éthiopiennes ont indiqué que les premiers vols pourraient avoir lieu dès 2029.

Un projet d’envergure pour l’économie éthiopienne

L’accord entre la BAD et Ethiopian Airlines est une étape importante pour l’industrie aérienne éthiopienne, qui voit dans ce projet un levier important pour booster son économie. Ce développement s’inscrit dans un plan qui vise à moderniser et renforcer les infrastructures du pays. En plus de renforcer le secteur aérien, cet aéroport de grande envergure devrait aussi jouer un rôle important dans la croissance des échanges commerciaux et touristiques, attirant ainsi davantage d’investissements étrangers.

Le financement du projet n’a pas été entièrement détaillé, mais la BAD, en tant que partenaire, devrait jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources nécessaires. Le gouvernement éthiopien, pour sa part, compte sur ce projet pour stimuler l’économie locale et renforcer l’intégration du pays dans le réseau mondial de transport aérien.

Des projets similaires au Sénégal et au Kenya

L’Éthiopie n’est pas la seule nation africaine à investir massivement dans l’aviation pour soutenir ses ambitions économiques. En Afrique de l’Ouest, par exemple, le Sénégal a lancé un projet ambitieux pour moderniser son aéroport international Blaise Diagne à Dakar, avec l’objectif de doubler sa capacité d’accueil et de faire du pays un hub régional pour le transport aérien. De même, l’aéroport de Nairobi, au Kenya, connaît une expansion significative, soutenue par l’État et des partenariats publics-privés.