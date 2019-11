L’aéroport international Blaise Diagne de Dakar va déployer un nouveau réseau Wi-Fi haut débit

En janvier 2019, l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) avait mis en place un comité « customer experience » qui a pour objectif d’aider la structure à offrir une meilleure expérience aux usagers de l’un des aéroports de Dakar. Formé par les principaux acteurs de la plateforme aéroportuaire, sa première réussite sera l’installation prochaine d’un réseau Wi-Fi haut débit dans l’aéroport.

Un réseau plus confortable pour les usagers

Le Wi-Fi dans les aéroports internationaux du monde n’est désormais plus un luxe, mais un service de base. Néanmoins, l’augmentation constante du nombre de voyageurs chaque année exige que ces réseaux soient de plus en plus performants. Heureusement, ce n’est pas si compliqué à mettre en place, mais cela exige tout de même d’installer de nombreux amplificateurs Wi-Fi partout dans l’aéroport pour que même les lieux les plus éloignés de la source en profitent aussi confortablement.

Un programme plus large au Sénégal

L’objectif du déploiement d’un meilleur réseau Wi-Fi à l’AIBD, c’est évidemment d’offrir une meilleure couverture en la densifiant dans tout l’aéroport. Cependant, c’est aussi pour les dirigeants de l’aéroport une excellente occasion de s’intégrer dans un projet beaucoup plus large qui se déroule à l’échelle du Sénégal tout entier : « Ville sans fil ».

L’objectif de ce programme est de rendre le numérique plus accessible à tous les Sénégalais, notamment en leur donnant accès plus facilement à une connexion Wi-Fi libre et gratuite. Ce projet s’inspire évidemment d’autres démarches du même genre qui ont été faites en Europe, en Amérique et un peu partout dans le monde.

Une meilleure expérience globale à l’aéroport

Néanmoins, ce n’est pas seulement la question du numérique ou des réseaux Wi-Fi qui intéresse la direction de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar. D’une manière générale, c’est l’expérience globale des usagers et leur confort qui est au cœur de cette démarche. Ses impacts sont donc plus importants et plus larges qu’une simple connexion Wi-Fi.

Au mois de septembre, la direction a fait installer 79 « smiley-boxes » à travers l’aéroport pour améliorer ses services. Ces boîtes sont munies de plusieurs boutons avec des smileys représentant des satisfactions variées, du mécontentement complet à contentement idéal en passant par une satisfaction moyenne.